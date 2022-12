6 Lambang Cinta untuk Ungkapkan Cintamu

Jakarta, Beritasatu.com - Cinta merupakan fitrah sejati manusia untuk saling memiliki satu sama lain. Perasaan sayang adalah wujud kecintaan kita pada seseorang atau sesuatu. Tak hanya itu, cinta juga identik dengan beberapa barang sebagai lambang cinta sejati.

Maka dari itu, beberapa orang mencoba untuk mengungkapkan rasa cintanya dengan menggunakan beberapa barang untuk menjadi lambang dari cinta sejati.

Bila kamu masih bingung saat akan memilih benda yang bisa dijadikan simbol cintamu, berikut 6 benda yang bisa kamu berikan untuk mengungkapkan cintamu kepada pasangan.

Bunga mawar

Di setiap film atau buku yang bercerita tentang kisah romantis, bunga mawar tidak pernah ketinggalan sebagai pernyataan perasaan cinta seseorang kepada orang yang dia cintai.

Bunga mawar juga melambangkan cinta yang penuh gairah, keinginan fisik, serta berbagai aspek cinta. Mawar merah, dalam mitologi Yunani selalu dikaitkan dengan Dewi Aphrodite yaitu dewi cinta dan kecantikan.

Cokelat

Cokelat adalah makanan yang tidak pernah luput dijadikan hadiah kepada seseorang yang dicintai. Apalagi ketika hari Valentine, cokelat adalah benda wajib yang harus ada dan harus diberikan kepada pasangan.

Meskipun begitu, bagi kamu yang ingin menyatakan perasaan cinta kepada seseorang, memberikannya cokelat bisa menjadi sesuatu yang melambangkan kasih sayang serta rasa cintamu kepadanya.

Perhiasan

Harpa

Harpa merupakan alat musik yang diidentikan dengan hal-hal romantis yang melambangkan cinta kasih. Bagi yang gemar membaca dan mendengarkan kisah mitologi Yunani, harpa adalah alat musik favorit dari Dewa Apollo, seorang dewa yang suka memainkan lagu-lagu atau kisah-kisah romantis.

Menyatakan cintamu dengan barang berbentuk atau bergambar Harpa ini bisa menjadi salah satu simbol cinta sejatimu kepada seseorang yang kamu cintai.

Kerang

Siapa sangka, kerang juga bisa dijadikan lambang cinta. Meskipun ini merupakan tradisi kuno, tapi sampai saat ini masih banyak orang menggunakan kerang sebagai simbol cinta yang murni.

Selain itu, kerang juga memiliki struktur yang unik dan indah. Juga kerang merupakan barang yang kokoh dan tahan lama. Sesuai dengan yang kamu harapkan, kerang melambangkan cintamu yang kokoh, utuh, dan abadi.

Cupid

Terakhir, yang bisa kamu berikan kepada seseorang yang kamu cintai adalah aksesoris berbentuk cupid. Konon cupid adalah sosok anak kecil bersayap yang merupakan anak laki-laki Dewi Aphrodite, yaitu dewi cinta dan kasih sayang dari mitologi Yunani.

Cupid memiliki sebuah panah ajaib, di mana sepasang lelaki dan perempuan yang terkena tembakan panahnya akan saling jatuh cinta. Cerita yang demikian romantis ini membuat cupid menjadi salah satu simbol cinta paling populer saat ini.

Meskipun memilih lambang cinta yang cocok tidaklah mudah, kamu bisa mulai dari melihat karakter pasanganmu. Kenali lebih dulu karakter pasanganmu sebelum menentukan pilihan.

Sumber: BeritaSatu.com