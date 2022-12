Sekuel Avatar di Posisi Ketiga Film Berpenghasilan Tertinggi 2022

Los Angeles, Beritasatu.com – Film Avatar: The Way Of Water berada di puncak box office di akhir pekan keduanya, dengan menghasilkan US$ 58 juta di Amerika Utara, yang kini menjadikannya film dengan penghasilan kotor tertinggi ketiga di tahun 2022.

Sekuel Avatar ini secara global meraih penghasilan kotor US$ 855 juta, di belakang posisi pertama Top Gun: Maverick dan Jurassic World Dominion.

Namun karena masih pekan kedua penayangannya, sekuel Avatar ini berpeluang melampaui US$ 1 miliar.

Film yang dipenuhi gambar indah digital karya James Cameron untuk 20th Century Studios ini telah menghasilkan US$ 253,7 juta di dalam negeri dalam 10 hari pertama perilisannya, dibandingkan dengan US$ 212,7 juta pada periode yang sama untuk Avatar pertama tahun 2009, yang kemudian menjadi film berpenghasilan tertinggi sepanjang masa.

"Ini adalah film pembuka US$ 100 juta pertama James Cameron," kata Paul Dergarabedian, analis media senior untuk Comscore, "Agar film ini dibuka sebesar itu dan hanya turun 58 persen, itu menunjukkan bahwa film ini memiliki daya tahan."

Film ini diperkirakan belum mendapat lawan yang sebanding hingga Februari 2023, ketika Marvel meluncurkan Ant-Man And The Wasp: Quantumania dirilis.

Namun demikian ada ancaman badai di seluruh AS bisa membuat orang tetap di rumah. “Musuh terbesar yang dihadapi Avatar saat ini adalah cuaca,” kata Dergarabedian.

Sementara itu, Spin-off Shrek animasi Universal, Puss In Boots: The Last Wish, yang menampilkan suara Antonio Banderas dan Salma Hayek, berada jauh di urutan kedua box office pekan ini dengan pendapatan US$ 11,35 juta pada akhir pekan pembukaannya.

Film biografi Sony Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody menempati posisi ketiga dengan US$ 5,3 juta.

Kekecewaan terbesar akhir pekan adalah Babel, kisah epik awal dari Hollywood dari sutradara La La Land Damian Chazelle dibintangi Brad Pitt dan dan Margo Robbie. Dalam rilis nasional hanya menghasilkan US $ 3,5 juta, posisi keempat.

Sumber: CNA/AP