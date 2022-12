6 Ide Hadiah Eksklusif untuk Wanita Tersayang, Nomor 4 Akan Buat Pasanganmu Makin Cinta

Jakarta, Beritasatu.com - Memberikan hadiah kepada wanita memang gampang-gampang susah. Apalagi jika wanita itu sudah menjadi pasangan. Tentunya kita ingin memberikan hadiah istimewa dan mewah.

Memberi hadiah kepada pasangan merupakan salah satu hal yang bisa membuat hubunganmu makin romantis dan langgeng. Itu karena hadiah merupakan bentuk perhatian kita kepada pasangan yang kita cintai.

Sayangnya, kadang kita bingung ketika akan memilih hadiah yang cocok, terlihat mewah dan berkelas. Agar kamu tak bingung lagi, berikut 6 ide hadiah istimewa yang bisa kamu berikan pada pasanganmu:

Tas mewah

Tas menjadi salah satu benda yang selalu dibutuhkan seseorang. Mau pergi kemanapun, tas menjadi benda yang dibutuhkan untuk membawa perlengkapan pribadi.

Selain itu, tas juga menjadi keistimewaan tersendiri bagi kaum wanita, sehingga banyak wanita yang memilih untuk membeli tas yang sedang trend di pasaran.

Pilih tas yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter pasanganmu. Hal ini bisa dilihat dari bentuknya, bahan tas, hingga ukuran tas. Jangan sampai salah pilih, ya!

Jam tangan

Hadiah eksklusif selanjutnya yang bisa kamu berikan kepada pasangan adalah jam tangan. Jam tangan bisa menjadi sebuah bentuk perhatian dan dapat juga sebagai bentuk penegas bahwa kamu adalah orang yang menghargai waktu.

Ada begitu banyak jam tangan eksklusif yang bisa kamu dapatkan di toko online atau juga di toko-toko jam terdekatmu. Bila ingin terlihat lebih romantis, kamu juga bisa membeli jam tangan couple agar kamu dan pasanganmu bisa mengenakan jam tangan yang sama.

Cokelat handmade

Apabila pasanganmu sedang merayakan hari ulang tahunnya, cokelat bisa menjadi pilihan untuk diberikan sebagai hadiah. Apalagi bila cokelat tersebut adalah hasil buatan sendiri.

Agar lebih maksimal dalam pembuatan cokelat, kamu bisa mempelajari terlebih dahulu cara pembuatan cokelat dengan hiasan-hiasan atau campuran-campuran lain melalui resep online.

Perhiasan berlian

Ide hadiah selanjutnya adalah perhiasan berlian, seperti cincin, anting, gelang, liontin berlian wanita, dan perhiasan lainnya. Selain akan memberikan kesan berkelas, perhiasan berlian juga dapat menunjukkan perjuanganmu dalam mencari perhiasan berlian yang terbaik dan mewah.

Dalam mencari perhiasan yang pas untuk pasangan, kamu bisa mencoba mencari tahu koleksi perhiasan berlian berupa cincin berlian dengan safir dari Imperial Collection Frank & co. Melalui #NyatakanCintamu kepada pacarmu dengan perhiasan berlian dari Frank & co., kamu bisa menegaskan bahwa #NyatakandenganFranknco sebagai bentuk perhatianmu kepada pacar.

Pada akhir tahun ini, customer berkesempatan untuk mendapat keuntungan berlipat lewat promo Gift with Purchase. Menyambut the gifting season, melalui promo Gift with Purchase ini customer bisa mendapatkan hadiah berupa liontin berlian (senilai Rp7 juta-an) untuk pembelian perhiasan.

Pada design Frank Deer yang iconic, terdapat: 1 butir berlian F VVS 0.017 carat dan berat emas +- 1,717 gram.

Kamu juga bisa mengunjungi gerai Frank & co. atau kunjungi laman resmi Frank & co. dan akun Instagram #Franknco di @franknco_id.

Sepatu modis

Sepatu adalah salah satu hal yang selalu menjadi perhatian seorang wanita. Sepatu yang nyaman dan modis akan membuat para wanita merasa lebih nyaman dalam beraktivitas. Inilah sebabnya, sepatu bisa menjadi pilihan tepat sebagai hadiah.

Banyak jenis sepatu yang bisa kamu pilih untuk dijadikan hadiah kepada pacarmu, misalnya sepatu kasual, sepatu olahraga, sepatu pesta atau sepatu dengan gaya unik. Jangan lupa untuk cari tahu nomor sepatunya dulu sebelum memilih, ya!

Kado yang berhubungan dengan idolanya

Ide hadiah terakhir yang bisa diberikan kepada pasangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan idola pasanganmu. Misalnya pasanganmu menyukai K-Pop, kamu bisa memberikan album terbaru K-Pop idolanya atau pernak-pernik yang berhubungan dengan K-Pop idolanya.

Tak perlu khawatir, kamu bisa mendapatkan benda-benda tersebut melalui toko online atau website toko. Sebaiknya jangan mepet saat akan membeli hadiah online, karena toko yang menjual pasti membutuhkan waktu untuk mengirimnya. Selamat berburu hadiah!

