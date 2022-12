Begini Kabar Terbaru Pria yang Melamar Kekasihnya di Konser Adele

Jakarta, Beritasatu.com - Dunia maya sempat dihebohkan dengan aksi seorang pria yang melamar kekasihnya di saat konser penyanyi asal Inggris, Adele pada November 2021. Pasalnya, dalam konser Adele yang bertajuk Adele: One Night Only yang disiarkan di televisi pada Minggu, 14 November 2021, seorang Pria bernama Quentin Brunson melamar kekasihnya Ashleigh Mann.

Menariknya lagi, ternyata dalam prosesi lamaran tersebut, Adele turut membantu pria yang akan melamar kekasih pujaan hatinya tersebut. Di sela-sela konsernya, Adele meminta penonton untuk benar-benar tenang dan diam di saat Quentin membawa pacarnya ke atas panggung dengan menggunakan penutup mata.

Advertisement

Pada saat Ashley membuka penutup matanya, dia terkejut dan kaget menemukan dirinya berada di atas panggung di hadapan banyak penonton yang menyaksikan momen romantis tersebut. Lalu, Quentin berlutut di hadapan Ashley dan mengucapkan kata-kata ajakan untuk menikah.

"Aku ingin berterima kasih kepada kamu karena begitu sabar denganku. Aku sangat bangga dengan kamu. Sama sekali tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan, dan aku hanya tahu bahwa kamu akan menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita suatu hari nanti, dan aku mencintaimu. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, dan aku akan terus mencintaimu selamanya," kata Quentin kepada Ashley.

Kemudian, Quentin bertanya, "Maukah kamu menikah denganku?" dan Ashley menjawab "ya!" lagu 'Make You Feel My Love' pun mulai dimainkan oleh Adele yang muncul dari bayang-bayang panggung.

Kemunculan Adele yang tiba-tiba itu lalu membuat Ashley terkejut hingga akhirnya Adele menyuruh mereka berdua untuk menikmati sisa konsernya dengan menyuruhnya duduk di kursi barisan depan, bersebelahan dengan Lizzy dan McCarthy.

Setelah satu tahun lebih berselang, bagaimana kehidupan Quentin dan Ashley sekarang? Setelah mencoba menelusuri akun Instagram milik Quentin, ternyata pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan pada 10 Oktober 2022 lalu.

Terlihat, dalam postingan tersebut, Quentin memeluk erat Ashley dengan menggunakan pakaian pernikahan nuansa serba putih serta menulis caption yang menarik yang menjelaskan bagaimana momen pernikahan tersebut merupakan momen paling epic.

"10.10.22 We became The Brunson's and had the most epic wedding with all of our family and friends. The entire weekend was a fairytale and to say we're blessed is an understatement. WE DID IT!" tulis Quentin dalam unggahan Instagramnya.

Kisah romantis tersebut banyak mengilhami pasangan lainnya untuk melakukan hal yang serupa yaitu melakukan lamaran di tengah konser idolanya. Karena hal tersebut pasti akan membuat pasangan berkesan dan momen yang tidak akan terlupakan.

Sama halnya dengan momen lamaran yang harus berkesan, pemilihan cincin lamaran juga merupakan satu hal yang tidak bisa dianggap sepele. Apalagi jika cincin lamaran tersebut merupakan cincin yang mewah dan elegan, pasti akan menambah kesan mendalam bagi pasangan.

Untuk itu, kamu bisa memberikan cincin lamaran dari Frank & co. yang berupa cincin berlian. Adapun, salah satu koleksinya Frank & co. yaitu Royale Collection.

Berikan momen lamaran terbaik #NyatakanCintamu dengan Frank & co. agar lebih berkesan sesuai dengan statement #NyatakandenganFranknco bentuk keseriusan dan momen romantismu.

Selain itu, Royale Collection dari Frank & co. juga memiliki arti kemegahan, sesuai dengan impianmu untuk melakukan suatu yang megah dalam momen lamaran. Terdiri dari kalung berlian cantik, cincin berlian, liontin berlian terbaru, gelang berlian unik, dan anting berlian berkualitas yang bisa menjadi inspirasi hadiah dalam momen lamaranmu.

Tak berhenti di situ, Royale Collection mengusung desain yang mewah namun tetap classy yang akan membuat pasanganmu merasakan kemegahan dalam genggaman.

Frank & co. merupakan merek perhiasan profesional di Indonesia yang berada di bawah naungan Central Mega Kencana (CMK) dan bersertifikat Gemological Institute of America (GIA). Ditambah #Franknco hari ini kembali mempersembahkan koleksi perhiasan berlian yang dihiasi oleh precious stone berupa Emerald, Ruby, dan Sapphire.

Pada akhir tahun ini, customer berkesempatan untuk mendapat keuntungan berlipat lewat promo Gift with Purchase. Menyambut the gifting season, melalui promo Gift with Purchase ini customer bisa mendapatkan hadiah gratis berupa liontin berlian (senilai Rp7 juta-an) untuk pembelian perhiasan.

Pada design Frank Deer yang iconic, terdapat: 1 butir berlian F VVS 0.017 carat dan berat emas +- 1,717 gram.

Jika kamu tertarik untuk menjadikan cincin berlian wanita dari #Franknco sebagai ajakan untuk melamar pasanganmu, kamu bisa secepatnya mendatangi gerai Frank & co. yang ada di daerahmu. Intip koleksi Frank & co. lainnya di website resmi Frank & co. dan Instagram @franknco_id.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com