Patut Dicoba, Ini 7 Ide Lamaran Anti-Mainstream

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi pencinta film drama romantis, pasti sering melihat momen di mana si pria melamar kekasihnya di dalam mobil atau langsung mendatangi rumahnya dan meminta izin kepada orang tuanya. Tetapi melamar di dalam mobil ataupun di rumah pasangan merupakan momen yang menurut beberapa orang biasa dan tidak unik. Karena tidak meninggalkan kesan yang cukup mendalam.

Sebelum mencari ide untuk momen lamaranmu, alangkah baiknya kamu terlebih dahulu mencari cincin yang cocok untuk nantinya diberikan kepada pasangan pada momen lamaranmu nanti. Karena kurang lengkap rasanya melamar pasanganmu tanpa adanya cincin lamaran yang akan diberikan pada pasanganmu nanti.

Usai memilih cincin yang cocok, kini saatnya kamu mencari ide unik untuk melamar pujaan hati. Berikut 7 ide unik dan antimainstream yang bisa kamu lakukan:

Melamar di atas gunung

Bagi kamu yang hobi naik gunung, melamar kekasihnya di puncak gunung bisa menjadi ide yang unik serta mempunyai makna filosofis yang selaras dengan apa yang kamu sukai. Selain nantinya momen lamaranmu akan membuat pasanganmu berkesan, di momen tersebut juga didukung dengan suasana dan pemandangan yang indah.

Melakukan skydiving

Jika kamu suka kegiatan yang ekstrem dan mengacu adrenalin, kamu bisa mencoba melamar kekasihmu di atas ketinggian dengan cara melakukan skydiving sembari membawa bendera dengan tulisan ajakan untuk menua bersamanya.

Hal tersebut pernah dilakukan oleh salah satu artis Indonesia yaitu Vicky Prasetyo ketika melamar arti Angel Lelga dengan melakukan terjun payung dan ketika sudah sampai di tempat pendaratan, Vicky langsung berbicara dan melamar Angel Lelga.

Menyewa bioskop untuk lamaranmu

Di Korea Selatan, pernah ada sepasang kekasih yang melakukan lamaran di bioskop dengan konsep melihat dulu orang yang ditolak lamarannya, kemudian si pria yang melihat lamaran orang tersebut bertanya kepada pasangannya bagaimana jika si pria melamar kekasihnya itu dengan cara yang sama. Si wanita tidak menjawab, dan si pria tiba-tiba berdiri dan bunga yang dipegang oleh pria yang ditolak lamarannya itu diberikan kepada kekasihnya.

Sebetulnya, pria yang ditolak lamarannya itu adalah bagian dari rencana si pria untuk melamar kekasihnya itu. Nah, hal tersebut bisa coba kamu lakukan jika kamu ingin membuat momen lamaranmu anti mainstream dan tidak akan pernah dilupakan oleh kekasihmu itu.

Melamar di lapangan sepak bola

Kamu pernah melihat di media sosial bahwa ada seorang pria yang melamar kekasihnya ketika acara pertandingan sepak bola mau dimulai? Hal tersebut sempat viral di dunia maya dan banyak yang berkomentar bahwa kejadian itu merupakan sebuah momen yang cukup langka, karena butuh keberanian dari si pria untuk melamar kekasihnya di hadapan para penonton bola tersebut.

Menyusun puzzle

Momen unik yang juga bisa menjadi bahan pertimbanganmu untuk melamar kekasihmu adalah dengan cara mengajak kekasihmu untuk menyusun sebuah puzzle di mana ketika puzzle tersebut berhasil tersusun akan terlihat kalimat ajakan lamaranmu kepada kekasih.

Momen liburan

Siapa sangka, ternyata momen liburan yang merupakan waktu untuk menghabiskan waktu bersama dengan pasangan dengan senang-senang dan mendatangi tempat yang ingin dituju menjadi momen buatmu untuk melamar pasanganmu.

Hal tersebut pasti tidak pernah terlintas dipikiran pasanganmu, sehingga ketika kamu melamarnya ketika sedang liburan pasti akan meninggalkan kesan yang unik sekaligus romantis bagi pasanganmu.

Melalui film pendek

Terakhir, yang bisa kamu lakukan untuk melamar pasanganmu dengan cara unik, anti-mainstream tetapi tentunya romantis adalah dengan membuat film pendek yang berisi momen pertama kali kamu bertemu serta kenangan-kenangan lainnya yang telah kamu habiskan bersama. Di akhir film tersebut tambahkan kata-kata lamaranmu kepada pasanganmu tersebut. Dijamin, selain akan meninggalkan kesan romantis, tetapi ini juga bisa menjadi sebuah karya yang akan kamu wariskan dan perlihatkan kepada anak-anakmu kelak.

Sumber: BeritaSatu.com