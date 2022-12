Awal Mula Tradisi Tukar Kado di Hari Natal

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu tradisi dalam merayakan Hari Natal adalah tukar kado, baik itu tukar kado bersama keluarga, saudara, teman, sahabat, ataupun pasangan. Namun yang tak banyak diketahui adalah sejak kapan tradisi tukar kado pada Hari Natal ini ada?

Berawal dari cerita alkitab umat Kristiani tentang tiga orang Majus, yakni Melchior, Caspar, dan Balthazar yang datang ke Betlehem dalam rangka untuk memberikan penghormatan kepada bayi Yesus, di mana ketiganya membawa hadiah berupa emas, mur, dan kemenyan. Begitulah salah satu asal muasal adanya tradisi tukar kado di umat Kristiani.

Advertisement

Akan tetapi, dari versi lain menyebutkan bahwa tradisi tukar kado tersebut berawal dari seorang Santo abad ke-4 yang bernama Nikolaus dari Myra yang terkenal karena suka memberi kepada banyak orang.

Bahkan di kalangan masyarakat, dia terkenal dengan nama Saint Nicholas yang juga menjadi inspirasi dari nama 'Santa Claus'. Karena kebaikannya tersebut, dia dikenal sekaligus dihormati oleh orang-orang di pelosok dunia khususnya masyarakat di wilayah Eropa.

Sejak saat itulah acara tukar kado menjadi tradisi yang selalu dilakukan oleh umat Kristiani dalam rangka untuk berbagi kasih dengan keluarga, saudara, teman, ataupun pasangan. Tak hanya itu, sebagai bentuk penghormatan kepada Saint Nicholas tersebut, setiap tanggal 6 Desember selalu diperingati sebagai Hari Raya Santo Nikolas.

Rekomendasi kado Natal

Menentukan kado yang cocok bisa menjadi tantangan tersendiri. Apalagi jika kado tersebut akan diberikan kepada keluarga khususnya orang tua, perlu pilihan yang matang serta harus berkesan untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka.

Berikut inspirasi hadiah Natal yang bisa menjadi pilihan:

1. Sesuatu yang fungsional

Kado pertama yang bisa kamu berikan kepada orang tua adalah benda yang memudahkan pekerjaan atau membuat nyaman. Misalnya alat rumah tangga seperti air fryer atau blender; penghangat punggung yang membuat nyaman; atau pemanas air yang praktis.

2. Set alat makan

Memberikan perlengkapan alat makan bisa menjadi pilihan kado yang bisa diberikan pada saat Natal. Coba pilihlah perlengkapan makan yang cantik dan menawan. Perlengkapan alat masak yang lengkap biasanya terdiri dari sendok, garpu mangkok, piring, hingga gelas dengan berbagai ukuran yang tersedia.

3. Perhiasan

Perhiasan juga bisa menjadi inspirasi hadiah saat Natal. Selain bentuk dan nilainya yang mewah serta berkelas, perhiasan juga dapat memberikan kesan cintamu pada orang tua yang selama ini telah merawatmu.

Selain itu, memberikan perhiasan kepada orang tua juga akan menjadi momen yang tak terlupakan. Untuk itu, coba pilih koleksi perhiasan mewah dan berkualitas, seperti perhiasan berlian wanita dari Moela Collection persembahan The Palace Jeweler.

The Palace Jeweler merupakan merek perhiasan profesional yang berada di bawah naungan Central Mega Kencana (CMK), yaitu produsen perhiasan terbesar dan berkualitas tinggi di Indonesia dan merupakan #NationalJeweler yang menghadirkan berbagai macam koleksi perhiasan dengan kualitas #Therlengkap, #Therjangkau, dan #Therjamin.

Koleksi #Moela dari The Palace Jeweler merupakan koleksi perhiasan berlian wanita terjangkau yang terdiri dari liontin berlian berkualitas, cincin berlian, kalung berlian cantik dengan berbagai konsep desain yang sangat cocok dijadikan ide hadiah berbeda saat momen Natal nanti.

Konsep desain yang sangat cocok untuk diberikan kepada orang tuamu pada saat Natal adalah konsep TriMoela dengan desain Trilogy, yaitu perhiasan berlian mata 3 dengan filosofi Past-Present-Future dengan sentuhan modern-elegan.

Untuk mendapatkannya, kamu bisa datang ke gerai The Palace Jeweler yang sudah tersebar di 43 gerai di Indonesia. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi The Palace Jeweler untuk melihat koleksi lengkap #ThePalaceJeweler dan akun Instagram di @thepalace_id serta TikTok.

Jangan lewatkan juga promo gift with purchase dari The Palace Jeweler berupa hadiah gratis liontin berlian senilai Rp 7 juta-an. Liontin berlian ini memiliki desain ciri khas The Palace Jeweler, terdapat 1 butir berlian 0,050 carat dan berat emas +- 1,840 gram.

4. Pembersih ruangan

Kado selanjutnya yang bisa kamu berikan adalah mesin pembersih ruangan. Kado ini sangat cocok diberikan karena dapat mempermudah pekerjaan rumah tangga dan membereskan ruangan di rumahnya.

5. Kursi Pijat

Kado selanjutnya yang cocok diberikan kepada orang tuamu adalah kursi pijat. Kursi pijat ini nantinya akan sangat berguna untuk orang tua saat mereka merasa lelah setelah beraktivitas. Selain itu, sambil di pijat di kursi tersebut, orang tuamu juga bisa sambil bersantai, menonton TV, atau mendengarkan musik.

Siapkan kado Natal jauh-jauh hari agar kamu lebih siap saat kumpul keluarga saat Hari Natal nanti.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com