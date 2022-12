3 Pria ini Melamar Kekasihnya dengan Cara Romantis, Simak Kisahnya

Jakarta, Beritasatu.com - Ada pepatah mengatakan bahwa ketika seorang pria telah jatuh cinta kepada satu wanita, maka ia akan memberikan segalanya untuk membuat wanita tersebut bahagia. Bahkan seorang pria rela melakukan hal yang gila dan benar-benar tidak biasa untuk membuat sang wanita semakin jatuh cinta kepadanya. Tak terkecuali dalam momen lamaran. Seorang pria rela menghabiskan uang jutaan hingga ratusan juta untuk mempersiapkan kejutan di momen lamarannya agar membuat momen romantis tersebut tak terlupakan oleh pasangannya.

Seperti kisah 3 pria ini yang rela berjuang dan berkorban mempersiapkan segala sesuatu untuk melamar sang pujaan hati.



Menggunakan 99.999 cabai untuk melamar kekasihnya





Momen perjuangan kali ini berasal dari seorang pria yang berasal dari China. Pasalnya ia tak menggunakan cokelat atau bunga untuk melamar kekasihnya, tetapi menggunakan 99.999 cabai merah.

Pria tersebut kemudian membuat bentuk hati dengan menggunakan puluhan ribu cabai merah tersebut dan meminta kekasihnya untuk berdiri di tengah saat pria tersebut akan melangsungkan lamarannya.

Usut punya usut, ternyata alasan pria itu menggunakan cabai sebagai properti lamarannya karena ia bekerja di perusahaan pengelolaan cabai. Serta, bisa saja cabai melambangkan gairah cinta pria tersebut kepada wanita yang dicintainya yang akan terus membara sepanjang masa.

Melamar dengan bantuan seekor anjing

Kisah lamaran yang kedua dibilang cara yang sederhana dan terbilang mudah untuk dilakukan tetapi tetap memberikan kesan yang indah. Di mana seorang pria yang menggunakan seekor Anjing dalam melancarkan lamarannya.

Pria tersebut menggantungkan cincin lamarannya di leher anjingnya untuk memberikan kejutan kepada kekasihnya ketika dia melihat cincin yang menggantung di leher anjing tersebut.

Ketika sang kekasih melihat sesuatu yang tergantung di leher anjing tersebut, hatinya langsung luluh dan merasa bahagia. Apalagi pada saat itu, sang pria langsung berjongkok dan bertanya. "Will you marry me?"

Melamar dengan konsep film Frozen

Kisah lamaran yang terakhir berangkat dari seorang pria bernama Brian Davis yang melamar pujaan hatinya, Michelle Sequin menggunakan tema Frozen.

Hal tersebut dilakukan karena dia dan kekasihnya sangat menyukai film Frozen serta memiliki kenangan manis sekaligus romantis pada saat menonton film itu bersama.

Pertama-tama, Brian mengajak Michelle makan malam dalam rangka perayaan hari jadi mereka berdua yang ke-4. Saat Brian Davis datang menjemput, Michelle terkejut karena ia datang menggunakan kuda lalu membawanya ke kastil dan melamarnya di sana seperti kisah yang ada di dongeng-dongeng.

Kamu tertarik untuk membuat kisah romantis di momen lamaran kepada pasanganmu? Tak perlu khawatir, kamu bisa #NyatakanCintamu di momen tersebut dengan cara memberikan cincin berlian wanita dari Elba Collection persembahan Frank & co.

Kekasihmu pasti akan sangat bahagia jika di momen lamaran tersebut diberikan cincin berlian dari Elba Collection. Selain karena cincin berlian wanita tersebut berkualitas, koleksi Elba dari Frank & co. juga memiliki arti kesetiaan serta melambangkan kesetiaan, keteguhan, dan kemakmuran bagi pemakainya.

Desain perhiasan Elba hanya dapat dibuat menggunakan batu Blue Sapphire dan Ruby. Tak hanya cincin berlian, Elba Collection juga menyediakan koleksi perhiasan lain seperti anting berlian berkualitas, gelang berlian unik, dan liontin berlian terbaru yang memesona.

Frank & co. merupakan merek perhiasan profesional di Indonesia, di bawah naungan PT Central Mega Kencana (CMK) serta bersertifikat Gemological Institute of America (GIA).

Koleksi perhiasan berlian wanita Frank & co. terbaru berhiaskan precious stone berupa Emerald, Ruby, dan Sapphire bisa jadi inspirasi hadiah untuk kekasihmu. Kamu sekaligus bisa #NyatakandenganFranknco bentuk perasaan cintamu kepada sang kekasih.

Pada akhir tahun ini, kamu juga berkesempatan untuk mendapat keuntungan berlipat lewat promo Gift with Purchase. Dalam menyambut the gifting season, melalui promo Gift with Purchase, #Franknco memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan berlipat yaitu hadiah liontin berlian Frank Deer dalam setiap pembelian, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pada design Frank Deer yang iconic ini terdapat 1 butir berlian F VVS 0.017 carat dan berat emas +- 1,717 gram.

Ketahui informasi yang lebih lengkap di website resmi Frank & co. atau akun Instagram @franknco_id. Bila kamu ingin segera memiliki cincin berlian untuk melamar kekasihmu, kamu juga bisa secepatnya mendatangi gerai Frank & co. terdekat yang ada di daerahmu.

