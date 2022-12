éL Hotel International Semarakan Tahun Baru dengan Berbagai Promosi

Jakarta, Beritasatu.com - Perayaan akhir tahun adalah salah satu momen yang paling ditunggu oleh semua orang. éL Hotel International merupakan operator hotel nasional yang saat ini mengelola 6 unit hotel di kota-kota besar di pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Batu, Malang dan Banyuwangi yang menawarkan berbagai promo menarik dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Promo-promo tersebut seperti:

éL Hotel Royale Jakarta

Mengusung konsep A Night In Batavia, éL Hotel Royale Jakarta siap membawa tamu kembali ke masa lalu dengan konsep "Jakarta Tempoe Doeloe" pada malam tahun baru atau 31 Desember 2022. Berbagai kuliner lezat juga dapat dinikmati sembari mendengarkan live music yang akan membuat tamu nostalgia dengan suasana Jakarta di masa lalu serta tak ketinggalan berbagai permainan seru dan door prize yang membuat malam tahun baru di éL Hotel Royale Jakarta semakin meriah. A Night in Batavia dibanderol dengan harga mulai dari Rp. 1.250.000net/malam/kamar dan para tamu sudah dapat menginap di éL Hotel Royale Jakarta. Ada sarapan untuk 2 orang serta New Year Buffet Dinner untuk 2 orang. Bagi kehabisan kamar, jangan khawatir, Anda masih dapat menikmati New Year Buffet Dinner dengan harga mulai Rp. 350.000 net/pax.

éL Hotel Royale Jakarta tidak hanya menyediakan promo new year, bagi para tamu yang ingin menghabiskan momen natal bersama keluarga maupun orang-orang terkasih, éL Hotel Royale Jakarta juga menyediakan promo spesial bertema Home for Christmas dengan harga mulai Rp. 750.000 net/malam/kamar sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan makan malam untuk 2 orang. Promo tersebut berlaku pada periode 22 – 27 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga terbaik segera kunjungi www.jakarta.el-hotels.com

éL Hotel Royale Bandung

Mengusung konsep "éL Legend Night", éL Hotel Royale Bandung siap memeriahkan malam tahun baru pada tanggal 31 Desember 2022 dengan berbagai acara menarik dan para bintang tamu yang fantastic. Dengan bertemakan konser, para tamu akan dibawa dalam suasana khas konser dengan berbagai bintang tamu seperti band Utopia yang legendaris, Jump Works, Explain Band serta Nyentrik Production yang dipastikan akan membuat malam tahun baru meriah. Selain itu terdapat juga gala dinner yang menyajikan berbagai sajian lezat dan berbagai hadiah menarik. Promo éL Legend Night dapat dinikmati mulai dari Rp. 2.445.000/net/malam/kamar sudah termasuk menginap satu malam, sarapan untuk 2 orang dan gala dinner untuk 2 orang.

Tidak hanya itu, bagi para tamu yang ingin menghabiskan malam natal pada tanggal 24 Desember 2022 secara spesial, éL Hotel Royale Bandung juga menyediakan promo Christmas Feast dengan harga mulai dari Rp. 1.345.000 net/malam/kamar sudah bisa menginap di kamar hotel berbintang 4 éL Hotel Royale Bandung, serta mendapatkan sarapan untuk 2 orang dan makan malam untuk 2 orang di Pakuan Café. Untuk mendapatkan harga terbaik segera kunjungi www.bandung.el-hotels.com

éL Hotel Royale Yogyakarta-Malioboro

Bagi anda yang ingin menghabiskan malam tahun baru di Yogyakarta, éL Hotel Royale Yogyakarta memberikan promo malam tahun baru pada 31 Desember 2022 dengan mengusung konsep “Jungle Fever” dengan dekorasi bernuansa hutan. Dimeriahkan dengan berbagai jenis entertainment, hingga berbagai sajian kuliner dan minuman lezat yang dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp. 1.880.000 net/malam/kamar. Selain itu malam tahun baru di éL Hotel Royale Yogyakarta juga akan dipandu oleh MC kondang Febri Setiawan dengan serangkaian acara yang sangat menarik, diantaranya special show dari Bang Bang Cabaret yang akan membuat acara semakin “pecah” dengan keseruan-keseruan yang diciptakan, penampilan band kenamaan dari Yogyakarta yaitu Lemongrass Project Jogja serta berbagai hiburan lainnya yang akan membuat perayaan pergantian tahun baru makin berkesan di Yogyakarta. Pagelaran Jungle Fever Gala Dinner New year’s Eve 2023 akan diselenggarakan di Grand Borobudur Ballroom éL Hotel Royale Yogyakarta - Malioboro pada tanggal 31 Desember 2022 mulai pukul 18.00 s.d. 22.00 WIB.

Tidak hanya menyediakan promo malam tahun baru, éL Hotel Royale Yogyakarta juga memberikan promo Natal yang menarik bertemakan "Golden Hours Christmas Dinner" yang dibanderol dengan harga Rp. 150.000 net/pax pada 24 -25 Desember 2022 mulai pukul 18.00 WIB. Dengan berbagai sajian kuliner yang lezat para tamu bisa menghabiskan momen natal bersama keluarga dan orang terkasih dengan ditemani alunan music electone dan saxophone. Untuk mendapatkan harga terbaik segera kunjungi www.yogyakarta.el-hotels.com

éL Hotel Royale Banyuwangi

éL Hotel Royale Banyuwangi menawarkan promo malam tahun baru yang dikemas dengan tema “Around the World in One Night” pada 31 Desember 2022 di Ijen Restaurant. Para tamu akan disajikan dengan prasmanan mewah berbagai hidangan world wide, food parade, live music dan tentu saja undian berhadiah. Paket perayaan malam tahun baru yang spektakuler ini bisa dinikmati dengan harga mulai dari Rp 1.234.000 nett/kamar/malam, sudah termasuk menginap 1 malam di tipe kamar deluxe dan sarapan untuk 2 orang serta makan malam untuk 2 orang. Bagi para tamu yang ingin menghabiskan waktu lebih lama di Banyuwangi, éL Hotel Royale Banyuwangi juga memberikan harga khusus untuk tamu yang menginap pada tanggal 30 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023 mulai dari Rp 1.884.000 nett/kamar/2malam.

Tidak hanya itu, éL Hotel Royale Banyuwangi juga membuat promo untuk menyambut musim liburan dengan menggelar BBQ Dinner pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 18.00 - 22.00 WIB. Nuansa yang akan disajikan oleh éL Hotel Royale Banyuwangi sangat lekat dengan tema liburan yang akan menyempurnakan acara dinner Anda bersama keluarga tercinta. Hanya dengan harga Rp. 125.000 net/orang, Anda dan keluarga sudah bisa menikmati sajian istimewa yang disiapkan langsung oleh Executive Chef kami. Untuk mendapatkan harga terbaik segera kunjungi www.banyuwangi.el-hotels.com.

éL Hotel Kartika Wijaya Batu





Bagi Anda yang ingin menghabiskan malam tahun baru di Kota Wisata Batu-Malang, éL Hotel Kartika Wijaya Batu memberikan promo malam tahun baru pada 31 Desember 2022 dengan mengusung konsep “City of Angels" yang akan dimeriahkan dengan berbagai jenis entertainment seperti tarot reader, magician show, velvet band, fireworks hingga berbagai sajian kuliner dan minuman lezat yang dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp. 1.399.000 net/malam/kamar sudah termasuk menginap 1 malam di kamar moderate, sarapan untuk 2 orang dan gala dinner untuk 2 orang. Tidak hanya itu, terdapat juga berbagai door prize menarik dengan hadiah seperti Samsung 21, LED TV 32 INCH, microwave, air fryer, soundbar, voucher menginap dan masih banyak lagi. Untuk mendapatkan harga terbaik segera kunjungi www.batu.el-hotels.com.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com