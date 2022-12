14 Hari Tayang, Avatar: Way of Water Raup US$ 1 M

Los Angeles, Beritasatu.com - Film Avatar: The Way of Water karya James Cameron telah melewati angka US$ 1 miliar di box office global setelah 14 hari tayang, lebih cepat lima hari dari prekuelnya.

Penjualan tiket di seluruh dunia untuk film sains fiksi itu telah menembus $1,03 miliar, kombinasi dari $317 juta dalam penjualan domestik dan $712 juta dari pasar internasional.

Pencapaian tersebut terjadi 14 hari setelah The Way of Water memulai debutnya di bioskop, lima hari lebih cepat dari prekuelnya, Avatar, yang tayang pada tahun 2009. Pencapaian itu menempatkan Way of Water di antara lima film tercepat teratas yang mencapai penjualan box-office $1 miliar. Sementara Avatar pertama masih menjadi film terlaris sepanjang masa dengan pendapatan US$ 2,9 miliar.

BACA JUGA

Sekuel Avatar di Posisi Ketiga Film Berpenghasilan Tertinggi 2022

Cameron sebelumnya mengatakan The Way of Water perlu mencapai pendapatan $2 miliar agar dianggap menguntungkan.

Analis box-office percaya film Cameron bisa mencapai angka itu. The Way of Water tidak memiliki persaingan langsung atau signifikan di bioskop hingga pertengahan Februari ketika Ant-Man and the Wasp: Quantumania dirilis.

Namun, pakar industri prihatin dengan penjualan tiket yang lemah di Tiongkok. Pasar diharapkan menjadi sumber pendapatan utama untuk sekuelnya, tetapi kinerjanya di bawah ekspektasi karena Covid sekali lagi mengguncang wilayah tersebut.

The Way of Water adalah salah satu dari segelintir film Hollywood yang telah diizinkan untuk dirilis di Tiongkok tahun ini. Tiongkok telah menjadi pasar yang dominan di ruang teater global dan dianggap penting bagi para blockbuster yang mencari nomor box-office teratas. Hingga Selasa, Tiongkok hanya menyumbang $108 juta dalam penjualan tiket untuk film tersebut.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC.com