Alami Kecelakaan, Bintang Avengers Jeremy Renner dalam Kondisi Kritis

Los Angeles, Beritasatu.com - Bintang Avengers Jeremy Renner berada dalam kondisi kritis tetapi stabil setelah mengalami kecelakaan saat membersihkan salju.

Pemeran Hawkeye di the Avengers ini dirawat karena cedera serius yang terjadi saat dia membersihkan salju, kata perwakilan aktor tersebut, Minggu (1/1/2023).

"Kami dapat memastikan bahwa Jeremy dalam kondisi kritis tetapi stabil dengan cedera yang dideritanya setelah mengalami kecelakaan terkait cuaca saat membajak salju hari ini," perwakilan Jeremy Renner mengkonfirmasi dengan majalah hiburan Variety.

"Keluarganya bersamanya dan dia menerima perawatan yang sangat baik."

Jeremy Renner (51 tahun) yang berperan sebagai pahlawan super populer Hawkeye/Clint Barton yang diangkat dari komik waralaba Marvel, memiliki rumah di Washoe County, Nevada selama beberapa tahun. Namun tidak jelas persis lokasi di mana dia terluka.

Menurut surat kabar Reno Gazette-Journal, daerah di utara Nevada itu mengalami hujan salju lebat akibat badai pada Malam Tahun Dekat.

Selain menjadi Avenger, Renner juga merupakan nominasi Oscar akting dua kali, mendapatkan nominasi Aktor Terbaik untuk The Hurt Locker dan nominasi Aktor Pendukung Terbaik untuk The Town.

Itu adalah penggambaran spesialis penjinak bom di Irak pada tahun 2008 The Hurt Locker yang membantu mengubahnya menjadi nama rumah tangga. Dia juga dikenal dengan berbagai hit kritis dan komersial termasuk Arrival, American Hustler, 28 Weeks later, The Bourne Legacy dan dua film dalam seri Mission: Impossible

The Avengers pada tahun 2012 mengukuhkannya sebagai bagian integral dari ambisi penceritaan besar Marvel, dengan karakternya muncul dalam beberapa sekuel dan mendapatkan serial Disney+-nya sendiri, Hawkeye.

Jeremy Renner saat ini sedang membintangi serial Taylor Sheridan Mayor of Kingstown, yang akan memulai debut musim keduanya bulan ini. Dia juga sedang mengerjakan serial tanpa naskah di Disney+ pada tahun 2023 berjudul Rennervations.

