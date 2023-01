Dijuluki Diva Termahal Dunia, Total Kekayaan Ariana Grande Capai Rp 3,7 Triliun

Los Angeles, Beritasatu.com - Ariana Grande Butera atau yang dikenal dengan Ariana Grande merupakan penyanyi, penulis lagu, sekaligus selebritas asal Amerika Serikat (AS). Tidak hanya sosoknya yang cantik, Ariana juga dikenal dengan kemampuan vokalnya yang luar biasa.

Mengutip laman Celebrity Net Worth, Senin (2/1/2023), Ariana Grande dikenal dengan suara sopran serta kemampuannya dalam mencapai whistle register dengan suara khas. Bahkan, dia juga dikenal dengan kemampuan dan kreativitasnya dalam menulis lagu. Selain menjadi seorang penyanyi, Ariana diketahui telah memulai karier sebagai seorang aktris sejak 2008 silam.

Sosoknya disebut-sebut berasal dari keluarga yang mapan secara finansial. Sang ibu, Joan Grande, diketahui merupakan pemimpin sebuah perusahaan yang bergerak di sektor komunikasi telepon dan sistem keamanan, sedangkan ayahnya, Edward Butera, sukses dengan perusahaan desain grafis di Boca Raton yang merupakan sebuah kota di wilayah Florida, AS.

Terlepas dari itu semua, Ariana berhasil menghasilkan kekayaan yang bernilai cukup fantastis dengan bakat di bidang tarik suara serta peran yang dilakoninya. Ariana bahkan diketahui merupakan salah satu selebritas atau diva dengan bayaran termahal.

Ariana juga dikabarkan memiliki kekayaan bersih senilai US$ 240 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun. Dia disebut-sebut dapat menghasilkan setidaknya sebesar US$ 20-30 juta atau sekitar Rp 311,9 miliar sampai Rp 467,9 miliar per tahun. Bahkan, pada Juni 2019 hingga Juni 2020, dia berhasil memperoleh US$ 70 juta atau sekitar Rp 1,091 triliun.

Dengan jumlah kekayaannya itu, Ariana dikabarkan memiliki beberapa properti yang bernilai fantastis. Salah satunya adalah sebuah rumah di Los Angeles, AS, yang bernilai US$ 9 juta atau setara dengan Rp 140,3 miliar.

Sumber: Celebrity Net Worth