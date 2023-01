Deddy Corbuzier Curhat Kopernya Masih Liburan di Jepang

Jakarta, Beritasatu.com - Youtuber top Indonesia, Deddy Corbuzier baru saja mengungkapkan curahan hati alias curhat seusai menjalani liburan pergantian tahun 2023 ini ke negara Jepang. Pria yang baru mendapat pangkat Tituler Letnan Kolonel ini mengaku kecewa lantaran koper pribadinya masih tertinggal di Jepang meski dia telah tiba di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Deddy Corbuzier melalui akun twitter pribadinya, @mastercorbuzier yang dikutip Beritasatu.com, Selasa (3/1/2023).

"Saya nya udah sampai Indo... Bagasi masih di Jepang... @FlyANA_official masa iya bagasi gue masih mau liburan....," tulis Deddy Corbuzier.

Mengetahui cuitan itu, pihak maskapai Fly ANA pun langsung merespons cuitan Deddy Corbuzier itu dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang menimpa penumpangnya itu.

"Hai, yang di sana, @corbuzier. Kami memahami rasa frustrasi Anda dan ingin meminta maaf dengan tulus atas ketidaknyamanan yang mungkin Anda alami. Namun, sebanyak yang ingin kami bantu, kami tidak dapat melakukannya melalui media sosial," tulis pihak pihak maskapai All Nippon Airways.

Pihak maskapai asal Jepang itu pun meminta Deddy Corbuzier untuk segera menghubungi reservasi maskapai tersebut.

"Kami menyarankan Anda menghubungi Reservasi dan Pusat Layanan Pelanggan kami karena mereka adalah orang-orang terbaik yang dapat membantu Anda. Anda dapat menghubungi mereka di nomor hotline ini: 001-803-0081-1366 (Bebas pulsa) / +81-3-4332-6864 (Dikenakan biaya)," tambah pihak maskapai All Nippon Airways.

Tak hanya Deddy Corbuzier, sang istri Sabrina pun dalam instagram storynya juga mengunggah pengalaman tak mengenakkan itu melalui media sosialnya.

"Kmrn overbooked, hari ini bagasi di tinggal.. besok2 curiga mau ke mana di terbangin kemana... kapok titik," tulis Sabrina kesal.

Sabrina pun menceritakan beberapa kejadian kurang mengenakkan yang terjadi selama dirinya menggunakan maskapai asal negeri Sakura itu.

"Mau cerita dikit... jujur sebenarnya komplain2 di sosmed kl ga keterlaluan. Tapiiii @allniponairways mmg kebangetan sih. Kita setahun ini terbang naik ANA sudah lebih dari 3x anda Always delayed (padahal katanya Jepang tuh kalau telat dikit aja pemerintahannya minta maaf blablabla). Tapi yaudah lah yee kl soal ini, cuman pegel aja. Tapi yang emejing adalah....pas balik dari Washington pas transit di Narita, kita "Dipaksa" untuk pindah ke premium econ dengan alasan tiket bisnis overbooked. Dan aku termasuk salah 1 orang yang "Dipaksa" terus karena ga ada yang mau akhirnya ditawarin kompensasi ganti rugi 8 juta. LOL. Harga bisnis more than 50 juta one way diganti 8 juta," tulis Sabrina.

"Dan Gong nya hari ini adalah.. we Arrived at Jakarta already... but our luggage still in Haneda Tokyo.... Tanpa informasi sebelumnya dan baru tahu setelah semua Luggage keluar kita tanya bagian informasi baru di bilang "oh Ur luggage kita tanystill Haneda... Amazing HUH ?.. Alasannya bagasinya over. Padahal tadi punya kita aman semua beratnya. Malah banyak orang lalin yang overweight, sampe mesti bayar. Hahaha so yang bayar lebih dipentingkan kali yah. Jadi kalau intinya kalau katanya Jepang itu hebat, paling tertib, apalah blablabla... faktanya ya enggak juga. Apalagi @allniponairways. Kapok sih udah lelah dikerjain mulu," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com