Video Blackpink Cetak Rekor Grup K-Pop Pertama Ditonton 2 Miliar dii YouTube

Jakarta, Beritasatu.com - Jelang penampilannya di Indonesia pada Maret 2023 mendatang, grup K-Pop Blackpink mencetak rekor baru di YouTube. Setelah video musiknya berjudul DDU-DU DDU-DU ditonton 2 miliar kali.

Dikutip dari Allkpop, Blackpink berhasil menjadi grup asal Korea pertama di dunia yang mencapai prestasi tersebut.

"#BLACKPINK's 'DDU-DU DDU-DU' becomes the first ever MV by a K-Pop group to hit 2 billion views in YouTube history," tulis Allkpop dalam akun media sosial twitternya.

Ditambahkan mereka, pencapaian Blackpink itu juga dibarengi dengan pencapaian hasil sebagai grup di Korea yang memiliki penayangan terbanyak dalam satu musik video.

Tak hanya itu, sejak pertama kali dirilis pada 15 juni 2018 lalu, lagu yang berjudul DDU-DU DDU-DU itu juga mencapai prestasi lantaran lagu tersebut mampu diputar 2 miliar lebih dalam waktu empat tahun enam bulan pasca rilis pertamanya.

Lagu yang masuk dalam mini album pertama Blackpink bertajuk Square up itu memang sejak perilisan pertamanya selalu berhasil menduduki peringkat pertama di beberapa negara. Bahkan lagu tersebut juga sudah memenangkan beberapa ajang penghargaan seperti Penghargaan Musik Melon, MTV VMA Jepang, hingga Penghargaan Musik Tangga Lagu Gaon.

Pencapaian Blackpink sebagai grup Kpop pertama yang berhasil ditonton 2 miliar kali di YouTube masih berada di bawah penyanyi single Psy yang membawakan lagu Gangnam Style yang saat ini diputar hingga 4,6 miliar kali di media Youtube.

Selain itu, Blackpink kini juga masih terus berjuang memecahkan rekornya sendiri dengan music video berjudul "Kill This Love" yang hingga kini sudah ditonton lebih dari 1,7 miliar kali dan ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Sumber: BeritaSatu.com