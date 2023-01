Kena Omel Netter Usai Ajak Moana Naik Jetski, Ria Ricis Minta Maaf

Jakarta, Beritasatu.com - Ria Ricis kembali menjadi sorotan usai mengajak si buah hati bermain jetski pada liburan keluarga mereka. Dalam sebuah tayangan yang diunggahnya di Instagram, baby Moana digendong Teuku Ryan seraya mengemudikan jetski di tengah laut.

Sontak penggalan video tersebut menjadi heboh karena aksi yang dinilai berbahaya itu. Pasalnya, baby Moana diketahui tidak mengenakan pengaman dan hanya digendong oleh satu tangan saja. Sementara Ricis yang duduk di belakang suaminya itu asyik merekam aksi mereka.

"Woah ngebut banget," teriak Ricis dalam video tersebut.

Alhasil, video itu pun mengundang kecaman dari netizen. Mereka menilai Ricis dan suami tega menjadikan baby Moana konten demi meraup cuan.

"Maaf.. Tidak patut dicontoh menurutku. Harusnya memikirkan keselamatan bayinya. Bapak ibunya pakai pelampung anaknya dibiarkan tanpa pengaman. Musibah datangnya tidak pernah terduga. Ya mungkin saat itu aman anaknya tidak kenapa-kenapa. Tapi untuk jadi pelajaran kalau buat konten yang lebih bermanfaat. Saya juga seorang ibu, jangankan di laut, naik motor bawa bayi saya masih berpikir puluhan kali. Karna khawatir dengan debu dan angin dan kalaupun saya bawa anak naik motor pasti memikirkan keselamatan anak. Mau mengajarkan jiwa berani kepada anak tidak harus dengan cara seperti itu," ujar akun sugiatikusika dalam kolom komentar.

"Gak patut dicontoh sama sekali tidak safety, anak tidak pakai pelampung, posisi hanya digendong tangan satu, ini bukan publik figur yang memberi contoh baik!!!!," tambah akun mugimisky.

"There is no such parenting advice to bring infant while riding jetski. Ini bahaya banget. Bayi hanya dipegang tangan satu, tanpa life jacket. Tolong lebih bijak lagi berkonten-nya," timpal akun akmal.galih.

Tak perlu panjang lebar, Ria Ricis pun langsung memberikan komentarnya terhadap kritikan yang membanjiri akun Instagramnya tersebut. Adik dari Oki Setiana Dewi itu tak ambil pusing meski dihujat oleh netizen. Bahkan dia hanya melayangkan maaf kepada putrinya.

"Maaf ya Moana, parenting ibu memang enggak sebagus ibu-ibu yang lain," tulis Ria Ricis di Instagram Story-nya Kamis, (5/1/2023).

Ria Ricis juga berdalih bahwa Moana tetap aktif dan sehat diasuh olehnya.

“Tapi Insya Allah Moana aktif terus di tangan Bu Icis (emoji metal dan tertawa)," tegasnya lagi.

Tidak sampai disitu saja, Ria Ricis juga memberi kabar mengenai kondisi putri kecilnya yang sempat membuat netter khawatir. Wanita berusia 27 tahun itu mengatakan bahwa Moana baik-baik saja usai pulang dari liburan dan bermain jetski.

"Moms, yang masih mengkhawatirkan Moana sejak main di laut, yang kemarin menunggu kabar Moana ketika pulang, Alhamdulillah Masya Allah berkat doa auncle, Moana justru semakin aktif dan malah merangkak ambil mainan, Alhamdulillah Moana sehat," ujar Ria Ricis dalam slide selanjutnya, seraya menunjukkan isi chat-nya dengan dokter anak.

Tidak hanya di story saja, dalam unggahan di feeds Instagram, Ricis juga kembali membuat postingan yang menyebut bahwa akan terus mengenalkan Moana terhadap alam. Menjadikan Moana cinta tanah air sejak dini. Salah satu caranya adalah membawanya kemanapun dia dan suami bepergian.

“Moana cinta tanah air. Ibu gak bisa janji. Tapi ibu akan pastiin bahwa Moana akan selalu nyaman dan aman sama Bu icis. Bu icis dari dulu selalu melalang buana. Kesana kemari. Ke tempat baru, ketemu macem-macem karakter orang baru sehingga menciptakan cerita dalam sebuah karya buku. Moana, dunia ini luas,” tulisnya.

