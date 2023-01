Penghargaan Golden Globe, Film Elvis dan Avatar 2 Bakal Bersaing

Los Angeles, Beritasatu.com - Film Elvis kisah biografi dari penyanyi legendaris Elvis Presley dan blockbuster sci-fi Avatar: The Way of Water bakal bersaing untuk mendapatkan kehormatan tertinggi di ajang penghargaan Golden Globe pada Selasa (10/1/2023) waktu AS.

Golden Globe akan kembali tayang di televisi setelah selebritas dan penyiar NBC meninggalkan acara itu pada 2022 karena penyimpangan etika di Hollywood Foreign Press Association (HFPA), grup yang membagikan penghargaan tersebut.

Keanggotaan yang lebih besar dan lebih beragam serta perubahan lain oleh HFPA meyakinkan banyak bintang film dan TV top dunia untuk mendukung kembali ajang penghargaan tahun ini.

Ajang ini disebut juga sebagai pemanasan untuk para pemenangnya sebelum ajang tertinggi Piala Oscar.

Nama-nama aktor dan aktris top Hollywood seperti Brad Pitt, Margot Robbie dan Viola Davis, sutradara James Cameron dan Steven Spielberg bakal hadir di karpet merah, juga bintang film Elvis Austin Butler, menjadi favorit untuk mendapatkan piala aktor terbaik.

"Saya pikir kita akan melihat film Elvis menang dan Austin Butler menang," kata Chris Beachum, redaktur pelaksana situs penghargaan Gold Derby. Pemilih Golden Globes

"Mereka menyukai tontonan dan mereka menyukai musikal."

Film Elvis bersaing untuk penghargaan film drama terbaik melawan "The Way of Water," sekuel "Avatar". Film lainnya adalah garapan Steven Spielberg "The Fabelmans" dan film “Tar” yang dibintangi oleh Cate Blanchett sebagai konduktor orkestra yang licik.

Film "Top Gun: Maverick" juga masuk nominasi, meskipun peluangnya kemungkinan besar dirugikan oleh bintangnya sendiri Tom Cruise yang pernah mengembalikan penghargaan Golden Globe sebagai protes pada tahun 2021, kata Beachum.

Tom Cruise bereaksi terhadap penyelidikan Los Angeles Times yang mengungkapkan HFPA tidak memiliki jurnalis kulit hitam di jajarannya dan menuduh anggotanya meminta bantuan dari selebriti dan studio film.

"The Banshees of Iniherin", yang mendapat nominasi lebih banyak daripada film lainnya, dipandang sebagai pesaing utama untuk film komedi atau musikal terbaik.

Komedian Jerrod Carmichael akan menjadi pembawa acara selama tiga jam, sementara Eddie Murphy akan menerima penghargaan pencapaian seumur hidup. Sutradara Quentin Tarantino dan aktor Jamie Lee Curtis terdaftar di antara presenter.

Aktor Sean Penn juga akan memperkenalkan pesan video dari Presiden Volodymyr Zelenskiy dari Ukraina.

Dalam kategori TV, "Abbott Elementary" meraih nominasi terbanyak dan dianggap sebagai pemimpin komedi terbaik.

Sekitar 200 jurnalis dan yang lainnya dari industri film internasional memilih di Golden Globe pada tahun ini. Di antara pemilih tersebut, hampir 52 persen memiliki ras dan etnis yang beragam, termasuk 10 persen berkulit hitam, menurut HFPA.

