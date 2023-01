BTS Raih Tiga Penghargaan di Golden Disc Award 2023

Seoul, Beritasatu.com - Boyband Korea, BTS memenangkan penghargaan Golden Disc ke-37 dalam kategori album dalam acara yang digelar di Bangkok, Thailand akhir pekan lalu.

Album mereka “Proof” membawa pulang tiga penghargaan yakni Album of the Year, Best Album, dan TikTok Golden Disc Popularity Award pada penghargaan tahun ini.

Dengan demikian, BTS menjadi peraih penghargaan utama ajang tersebut selama enam tahun berturut-turut, sebagaimana laporan Yonhap.

Sementara itu, salah satu anggota mereka yakni J-Hope yang merilis album solonya Jack in the Box pada Juli lalu, secara terpisah meraih penghargaan Thai Fans Support With Baoji.

Kemudian, grup IVE memenangkan kategori Rookie Artist of the Year dan lagu hit mereka, "Love Dive" meraih penghargaan Digital Song of the Year.

Wakil presiden Starship Entertainment yakni Seo Hyun-joo dinobatkan sebagai Best Producer of the Year. Sedangkan penyanyi rap Psy mendapatkan penghargaan Artis of the Year.

BTS yang telah berkarier di industri hiburan selama sembilan tahun, pada 2022 lalu mengumumkan rencana untuk melaksanakan wajib militer di tahun-tahun mendatang. Anggota tertua mereka, Jin, telah memulai tugas aktifnya bulan lalu.

Sumber: KBS World Radio