James Cameron: Sukses Avatar 2 Bukti Kebangkitan Perfilman Pascapandemi

Los Angeles, Beritasatu.com - Kesuksesan besar Avatar: The Way Of Water, sekuel karya James Cameron yang mendekati Rp 30 triliun di box office global membuktikan, kebangkitan perfilman pascapandemi Covid-19.

"Kami memiliki satu tahun untuk melihat bahwa kebangkitan ini bukan hanya kebetulan atau hanya satu film," kata James Cameron kepada AFP minggu ini di Los Angeles, menunjuk ke blockbuster berpenghasilan besar baru-baru ini termasuk Top Gun: Maverick dan Black Panther: Wakanda Forever.

"Anda telah melihat sebuah pola," tambah James Cameron, setelah cetakan tangannya diabadikan dalam semen di TCL Chinese Theatre yang terkenal di Hollywood.

Avatar: The Way Of Water datang 13 tahun setelah film pertamanya, yang tetap menjadi film terlaris sepanjang masa, mengumpulkan US$2,9 miliar di box office global.

Avatar 2 sudah menjadi film terbesar ketujuh sepanjang masa berdasarkan penjualan tiket.

Kesuksesan luar biasa itu telah membantu menghidupkan kembali industri bioskop, yang telah dihantam oleh persaingan dari streaming online dan sikap apatis tentang pengalaman menonton film sejak pandemi.

Di Amerika Serikat saja sekitar 500 bioskop telah hilang sejak Covid-19 penutupan paksa yang mahal, menurut National Association of Theatre Owners.

Cineworld, grup Inggris yang memiliki jaringan teater terbesar kedua di Amerika, Regal Cinemas, berada di tengah-tengah restrukturisasi setelah mengajukan kebangkrutan tahun lalu.

Namun James Cameron, sutradara Titanic, The Terminator, dan banyak lagi tilm hits lainnya, tetap yakin akan kelangsungan dan kemampuan adaptasi sinema di masa depan.

"Saya tidak berpikir film akan pernah mati," katanya. "Kita membutuhkan ini sebagai budaya, sebagai masyarakat. Kita perlu pergi ke teater-teater ini ke ruang-ruang besar dengan ratusan orang asing."

Di usia 68 tahun, sang sutradara tetap mengakui bahwa kebiasaan telah berubah.

Sementara tontonan besar terus menarik penonton yang lebih muda ke multipleks raksasa, sinema yang digerakkan oleh auteur dan independen semakin sulit meyakinkan penonton yang lebih tua untuk meninggalkan rumah mereka.

"Saya juga melihat pola jenis film yang akan ditonton orang di bioskop dan jenis yang tidak. Jadi streaming masih memiliki tempat yang sangat, penting," kata Cameron.

Sumber: AFP