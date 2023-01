Jakarta, Beritasatu.com - Bulan Januari cenderung menjadi waktu yang lambat dalam pergerakan box office. Namun, sekuel film blockbuster karya sutradara James Cameron, Avatar: The Way of Water masih bersinar di puncak box office.

Avatar 2 sukses bertahan di peringkat pertama, untuk akhir pekan kelima berturut-turut. Film ini telah menghasilkan US$ 38,5 juta dari 4.045 bioskop di kawasan Amerika Utara, hingga Senin (16/1/2023).

Advertisement

Popularitas film Avatar: The Way of Water di puncak box office juga menjadi bukti film fiksi ilmiah itu telah menghasilkan lebih banyak pendapatan di akhir pekan sejak perilisanya, daripada nilai yang berhasil dihasilkan oleh banyak film di era pandemi.

BACA JUGA

Sukses Avatar: The Way of Water Bukti Kebangkitan Perfilman Pascapandemi

Selain itu, film Avatar 2 disebutkan tidak akan menghadapi banyak persaingan sampai tanggal perilisan film Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang akan memulai debutnya pada akhir Februari mendatang.

Sejauh ini, Avatar: The Way of Water telah menghasilkan total pendapatan US$ 570 juta di kawasan Amerika Utara dan US$ 1,89 miliar dari seluruh dunia.

Film ini telah menduduki peringkat ketujuh sebagai rilis global terbesar dalam sejarah. Bahkan, Avatar: The Way of Water diprediksi akan segera melengserkan Spider-Man: No Way Home yang berada di posisi keenam dengan total pemasukan US$ 1,91 miliar.

BACA JUGA

Penghargaan Golden Globe, Film Elvis dan Avatar 2 Bakal Bersaing

Sementara itu, M3GAN berada di tempat kedua dengan meraup pendapatan US$ 21,2 juta dari 3.605 bioskop selama akhir pekan, atau menurun sekitar 40% dari awal debutnya.

Hebatnya, film horor dengan biaya produksi US$ 12 juta tersebut, telah mengumpulkan US$ 59 juta hingga saat ini. Secara global, M3GAN menghasilkan US$ 15,4 juta dari 64 pasar, menjadikan pemasukan globalnya menjadi US$ 90 juta.

"Ulasan yang bagus, reaksi penonton, dan peringkat PG-13 menciptakan badai yang sempurna untuk sukses," kata analis senior Comscore Paul, Dergarabedian dilansir Beritasatu.com dari laman Variety, Senin (16/1/2023).

Film baru produksi Sony, A Man Called Otto yang diperankan aktor Tom Hanks, berhasil meraup US$ 15 juta dari 3.802 bioskop selama akhir pekan. Hasil penjualan tiket itu cukup untuk menempati posisi keempat, di belakang film petualangan animasi Puss in Boots: The Last Wish, yang mampu bertahan selama liburan akhir pekan.

Film keluarga tersebut berhasil menambahkan pendapatan US$ 17,3 juta selama akhir pekan dan menjadikan total pemasukan domestiknya menjadi US$ 110 juta.

Melengkapi posisi kelima, film aksi thriller yang diperankan oleh aktor Gerard Butler, Plane berhasil meraup pendapatan US$ 11,6 juta dari 3.023 bioskop selama akhir pekan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Variety