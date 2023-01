Verrell Bramasta Sempat Dihubungi Ferry Usai KDRT, Ini yang Dibicarakan

Jakarta, Beritasatu.com - Putra sulung Venna Melinda, Verrell Bramasta mengaku sempat dihubungi ayah sambungnya, Ferry Irawan tak lama setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) viral di media sosial. Hal itu diungkapkan Verrell Bramasta saat berbincang bersama Deddy Corbuzier dalam podcastnya yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (15/1/2023).

"Dia langsung telepon aku saat itu juga. Tadinya, enggak pengen aku angkat. Cuma, papah, kebetulan aku masih di Jepang, bilang 'Ka, gapapa sebagai anak tertua kamu angkat aja, kamu dengar dia harus ngomong apa?'," ungkap Verrel.

"Saat aku angkat dan dengerin apa maunya, terus dia tiba-tiba ngomong enggak nyambung makanya aku langsung tutup," lanjut Verrell Bramasta.

Tidak hanya menelepon, Ferry sempat mengirimkan pesan yang menjelaskan perihal perkaranya. Ferry juga mohon maaf serta meminta Verrell untuk mengerti permasalahannya.

"Sampai 2 hari lalu dia masih sempat kirim pesan melalui Whatsapp. Dia juga mengirim video-video dia menangis. Menurut aku it's funny (itu lucu) aja. I don't get the point of the video, maksudnya buat apa dia ngirimin video itu," terangnya.

Verrell Bramasta juga mengaku mudah baginya bila ingin menantang ayah sambungnya berduel. Apalagi Verrell belakangan rutin menggeluti bela diri boxing. Namun lagi-lagi Verrell mengaku saat ini dirinya hanya fokus mendampingi ibundanya Venna Melinda untuk keluar dari masalah.

"Orang di luar sana itu banyak nyaranin buat pukul saja dia (Ferry Irawan). Toh kalau cuma soal berantem gampang lah, kita bisa saja bikin acara boxing sekalian dan gue rasa gampang lah buat ngelawan dia. Namun ngapain mengotori tangan ini buat begitu. Yang penting sekarang fokus ngurusin mamah dan menyembuhkan luka mama. Makanya kami mendukung mama tetap pada keyakinannya untuk melanjutkan laporannya dan pisah dari dia," tegas Verrell Bramasta.

Verrell berharap kasus penganiayaan ibundanya bisa segera diproses. Sambil menunggu, Verrell dan adiknya, Athalla Bramasta berencana mengajak ibundanya pergi berumrah.

"Insyaallah aku sama Athalla berencana mau ajak mama umrah dalam waktu dekat. Nanti dikabarin semuanya kalau sudah siap dan selesai. Tapi pada intinya, kami mau mama balik sehat lagi karena memang kami mengkhawatirkan mental mama dibanding fisiknya, makanya kami berdua akan terus dampingi mama dan dukung langkah mamah biar kondisi bisa kembali lagi seperti dulu," tandas Verrell Bramasta.

