Menparekraf Optimistis Pergerakan Wisatawan Nusantara Capai Target 1,4 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meyakini pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) secara spontanitas akan bisa mencapai target 1,4 Miliar dengan nilai kontribusi yang sampai 4 persen penerimaan devisa bagi Pariwisata di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Menparekraf Sandiaga Uno dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sapta Pesona, Senin (16/1/2023).

"Pelonggaran aturan PPKM dan kemudahan melakukan perjalanan dalam negeri belakangan meningkatkan potensi wisata spontan di Indonesia. Ini yang kita jadikan momentum untuk kembali menggairahkan sektor pariwisata. Kita akan berupaya menyesuaikan aturannya di daerah agar bisa mendatangkan wisatawan yang bisa memicu peningkatan devisa bagi negara," ungkap Menparekraf Sandiaga.

Menparekraf juga menyatakan peningkatan tren wisata spontan yang cukup besar akan membuat pergerakan wisatawan Nusantara akan terus meningkat. Untuk itu menurutnya perlu peningkatan dari segi transportasi yang akan mengangkut wisatawan menuju lokasi wisatanya.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan Kemenhub untuk bisa meningkatkan daya angkut transportasi baik untuk transportasi darat, laut, udara dan juga Kereta Api," tambahnya.

Kementeriannya mencatat, pemulihan jasa transportasi khususnya transportasi udara di masa transisi pandemi Covid ini masih belum maksimal.

"Tingkat penerbangan dalam negeri sudah mencapai 71 persen sementara jumlah permintaannya belum maksimal dan masih di angka 40 sampai 50 persen. Sedangkan penerbangan dari dan keluar negeri mencapai 33 persen sepanjang pemulihan pandemi ini yang harus kita maksimalkan ke depan termasuk pengendalian harga tiket transportasinya. Ini untuk bisa mendorong potensi wisata spontan bisa mencapai target, dan itu harus kita coba terus," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com