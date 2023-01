Ini Tip Hindari Masalah Kulit Kering dan Iritasi

Jakarta, Beritasatu.com- Berbagai masalah kulit seringkali dialami pada penduduk negara tropis. Kulit kering, ruam pada anak, iritasi ringan, dan gatal-gatal adalah rentetan masalah yang kerap dialami. Berikut ini adalah tip menjaga kulit agar tidak kering dan iritasi.

“Setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan perawatan kulit berbeda-beda. Kulit bayi masih sangat sensitif, kulit kakek dan nenek butuh sabun dengan bahan lembut karena sudah mulai menipis, kulit ayah dan ibu butuh kelembaban karena mudah kering, kulit anak, remaja, dan dewasa butuh sabun yang bisa mencerahkan karena mulai kusam seiring meningkatnya aktivitas di luar rumah,” papar Brand Manager Our in One, Meicy Laurencia.

Advertisement

Saat ini, kata Meicy, begitu banyak sabun yang ada di pasaran, namun beberapa di antaranya menggunakan bahan dasar surfaktan yang justru bisa mengikis kulit dan memicu masalah seperti kulit kering dan iritasi.

BACA JUGA

Manfaat Moisturizer Untuk Kulit Kering

"Tidak semua sabun cocok digunakan dari bayi hingga dewasa. Penggunaan sabun yang tepat sangat diperlukan. Namun, kerapkali diabaikan dengan alasan ribet atau mahal karena harus membeli bermacam-macam sabun untuk setiap anggota keluarga," paparnya.

Our In One Gentle Face and Body Wash memiliki satu produk untuk seluruh anggota keluarga yang memiliki kebutuhan perawatan kulit berbeda-beda. Produknya menggunakan mild surfaktan dari minyak kelapa yaitu Sodium Cocoyl Isethionate. Banyak orang mungkin belum mengenal Sodium Cocoyl Isethionate. Namun kandungan ini berasal dari minyak kelapa dan termasuk dalam NACL yang terkenal lembut di kulit.

Sodium cocoyl isethionate merupakan jenis surfaktan dengan sifat yang sangat lembut, sehingga mengurangi risiko iritasi pada kulit. Sodium cocoyl isethionate berbeda dengan beberapa jenis surfaktan lain (SLS/ SLES), yang cenderung bersifat keras pada kulit sehingga dapat mengangkat minyak alami secara berlebihan dan membuat kulit jadi dehidrasi.

BACA JUGA

Antiseptik Lotion Ini Bantu Cegah Kuman dan Bakteri pada Kulit Tanpa Buat Kulit Kering

Our in One Gentle Face & Body Wash juga diformulasikan dari 95% bahan alami dengan kombinasi 5 ekstrak tumbuhan (CICA, Calendula, Cactus, Chamomile dan Aloevera) yang dapat meredakan permasalahan kulit. Kandungan Ceramide, Pentavitin untuk menjaga skin barrier dan hidrasi alami. Diperkaya dengan Hyaluronic acid, Niacinamide dan Collagen untuk menutrisi juga membuat kulit cerah, kenyal, dan sehat.

Menurut Meicy, ada sejumlah manfaat Sodium Cocoyl Isethionate untuk kulit; antara lain: menghasilkan Busa yang Halus dan lembut, menambahkan hidrasi dan kelembapan, mengangkat Polutan dan Minyak dari Wajah, mencegah Kerusakan pada Skin barrier, cocok untuk semua jenis kulit, dan tidak memiliki efek samping pada kulit.

BACA JUGA

Beda Kulit Dehidrasi dari Kulit Kering

Formula Our In One memiliki pH seimbang 5,5, teruji dermatologi, hypoallergenic dan aman digunakan oleh ibu hamil, bayi dan anak-anak. Selain itu, bebas dari bahan yang bisa mengiritasi kulit.

Meicy menambahkan, Our In One sudah menerapkan filosofi Clean Beauty, di mana setiap produk memiliki formula yang aman digunakan; Bebas bahan berbahaya, Tidak berbahaya bagi lingkungan, alam, dan binatang.

“Pastinya juga tanpa menggunakan bahan yang terbukti berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau bahan yang masih diperdebatkan seperti paraben. Selain itu, juga menerapkan ethical beauty seperti no animal testing, dermatologist tested, hypoallergenic, Ph 5.5 dan dibuat menggunakan bahan yang diizinkan menurut hukum syariat Islam, serta terdaftar resmi di BPOM,” papar Meicy.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com