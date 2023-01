The Last of Us Jadi Serial Adaptasi Video Game Terbaik

Jakarta, Beritasatu.com – The Last of Us adalah serial film yang diapatasi dari video game populer 2013 dengan nama yang sama. Serial bergenre post-apocalyptic yang ditayangkan HBO ini mendapatkan banyak pujian dari kritikus dunia, karena dianggap sukses menjadi serial film yang mengadaptasi video game dengan sangat baik.

Mengutip laman BBC, Rabu (18/01/2023) serial The Last of Us dinyatakan sebagai adaptasi video game terbaik yang pernah dibuat. Penulis Majalah Empire, John Nugent memberikan bintang lima untuk serial ini dan mengklaim bahwa itu tidak pernah terasa seperti anda sedang menonton video game.

The Washington Post turut memuji naskah dari serial ini karena sangat mendekati dari materi aslinya. Namun mereka juga menambahkan bahwa terdapat beberapa karakter yang mengembangkan narasi. Salah satu reporter The Washington Post, Gene Park juga mendukung pernyataan tersebut.

“Orang-orang yang hafal permainan itu kemungkinan besar akan dapat melafalkan beberapa kalimat dengan benar saat diucapkan dalam tayangan tersebut,” tulis Gene Park.

Sementara itu, serial ini memang ditulis oleh dua orang penulis terkenal bernama Craig Mazin yang juga menulis Chernobyl dan Neil Druckmann yang berperan besar dalam video game The Last of Us dan Uncharted. Serial ini juga dikembangkan oleh Naughty Dog yang merupakan pengembang video game Amerika pertama yang berbasis di Santa Monica, California.

Setelah tayang perdana pada Senin (16/01/2023) kemarin, serial yang diperankan oleh Pedro Pascal (Joel) dan Bella Ramsey (Ellie) tersebut sempat menghebohkan penggemar Indonesia karena ada adegan yang menunjukkan aktris senior asal Indonesia bernama Christine Hakim. Ia tampil di serial The Last of Us dan berperan sebagai seorang ilmuwan.

Penonton Indonesia dapat menyaksikan episode perdana The Last of Us yang berjudul When You’re Lost in the Darkness di HBO GO. Episode terbaru akan tayang setiap hari senin hingga episode (9) terakhirnya.

