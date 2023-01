Tujuh Film Menarik yang Bisa Dinikmati Saat Akhir Pekan

Jakarta, Beritasatu.com – Akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan mencari hiburan, khususnya bagi sebagian orang yang ingin melepas penat. Salah satu hiburan yang umumnya dilakukan pada akhir pekan adalah menonton film, baik sendiri maupun bersama teman atau keluarga. Ada banyak sekali film menarik yang tayang di awal tahun.

Adapun rekomendasi film yang tayang di 2023 merupakan rilisan baru ataupun sekuel lanjutan dari film sebelumnya. Film-film tersebut dikemas dengan genre yang berbeda sehingga bisa menjadi opsi yang menarik bagi penonton. Selain itu, ada juga film yang telah tayang pada Desember lalu tapi masih hangat dan sayang untuk dilewatkan.

Berikut tujuh rekomendasi film yang layak anda tonton untuk menemani liburan akhir pekan.

1. High and Low: The Worst Cross

High and Low: The Worst Cross merupakan sekuel terbaru dari serial High and Low yang sudah ada sejak 2015 lalu. Namun, sekuel kali ini sempat menghebohkan para penggemar K-Pop, khususnya fan NCT alias NCTzen karena ada salah satu anggota NCT (boy band) bernama Yuta yang menjadi aktor dalam film ini.

Secara garis besar, film laga ini mengisahkan tentang bentrokan antara geng dari SMA Oya dan geng dari SMK Senomon. Namun untuk membekuk SMA Oya, SMK Senomon perlu membuat aliansi dengan sekolah lain, yakni SMA Kamasaka dan SMA Ebara. Film ini sudah tayang sejak 11 Januari 2023 dan masih bisa ditonton di bioskop kesayangan anda.

2. Crash Course in Romance

Serial drama Korea terbaru berjudul Crash Course in Romance telah tayang di Netflix pada Sabtu (14/01/2023) lalu. Menghadirkan sederet aktor dan aktris ternama seperti Jung Kyung-ho, Oh Eui-shik, hingga Lee Bong-ryun. Selain itu, serial drama ini ditulis oleh Yang Hee-seung yang juga menulis Oh My Ghost dan Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, serta disutradarai oleh Yoo Je-won yang juga pernah menyutradarai Hometown Cha Cha Cha dan Hi Bye Mama.

Crash Course in Romance memiliki genre komedi romantis dengan cerita yang menarik tentang kisah romantis antara Nam Haeng-seon (Jeon Do-yeon) dan Choi Chi-yeol (Jung Kyung-ho). Keduanya memiliki kepribadian yang berbanding terbalik, sehingga ketika mereka bertemu menjadi sangat menarik. Serial drama ini masih berlanjut hingga episode 16 dan tayang setiap Sabtu dan Minggu di Netflix.

3. Bayi Ajaib



Film horor legendaris karya Tindra Rengat yang sudah diproduksi pada tahun 1982 silam, kembali dibuat dan disutradarai oleh peraih penghargaan Piala Citra, Rako Prijanto. Tak hanya itu, film ini juga menyeret nama-nama besar seperti Vino G Bastian, Adipati Dolken, hingga Desy Ratnasari.

Bayi Ajaib (2023) tetap dibuat berdasarkan Bayi Ajaib (1982), tetapi dengan sinematografi yang lebih modern. Tentu selain dapat memanjakan mata, para pecinta film horor akan dipuaskan dengan ceritanya yang menarik. Film ini mengisahkan dua orang pemuda desa yang ingin mencari kekayaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk melakukan suatu perjanjian dengan iblis. Film Bayi Ajaib dapat anda saksikan di bioskop, sejak tanggal 19 Januari 2023 kemarin.

4. Cek Toko Sebelah 2



Film ini merupakan sekuel lanjutan dari Cek Toko Sebelah (2016) yang sukses meraih berbagai penghargaan. Film garapan Ernest Prakasa ini merupakan film bergenre drama komedi yang mengisahkan tentang perjuangan seorang karyawan muda bernama Erwin (Ernest Prakasa) yang ingin melamar Natalie (Laura Basuki).

Film ini menjadi menarik ketika Ibu dari Natalie memberikan restu yang penuh dengan persyaratan, sehingga perjalanan menjelang pernikahan menjadi pelik. Diketahui, Erwin dan Natalie memiliki perbedaan latar belakang keluarga yang cukup mencolok. Erwin hanyalah anak dari Koh Afuk (Chew Kin Wah) yang sudah tidak lagi bekerja, sedangkan Natalie memang dibesarkan dari keluarga kaya raya. Meskipun sudah tayang sejak 22 Desember 2022, Cek Toko Sebelah 2 masih bisa disaksikan di bioskop terdekat.

5. Alice in Borderland Season 2



Film bertahan hidup dalam sebuah permainan kembali hadir. Ryohei Arisu (Kento Yamazaki) dan Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) yang sebelumnya telah berhasil melewati permainan di Alice in Borderland Season 1, kini kembali beraksi di permainan baru di Alice in Borderland Season 2.

Film yang memiliki alur cerita menakjubkan, didukung dengan sinematografi dan akting pemain yang juga luar biasa. Tentu penggemar film sci-fi thriller akan dipuaskan dengan film sekuel ini, khususnya bagi para penonton yang sudah menyaksikan season sebelumnya. Alice in Borderland Season 2 sudah dapat disaksikan di Netflix sejak 22 Desember 2022.

6. Balada Si Roy



Film laga yang mengusung cerita tentang anak SMA bernama Roy (Abidzar Al Ghifari) yang baru saja pindah sekolah. Di SMA barunya, Roy bertemu dengan Ani (Febby Rastanty) yang membuatnya jatuh cinta. Namun, ada jagoan sekolah bernama Dullah (Bio One) yang tidak suka dengan kedekatan mereka. Melihat hal itu, Dullah dan teman-temannya mulai merencakan sesuatu yang jahat terhadap Roy. Balada Si Roy tayang mulai tanggal 19 Januari 2023 di berbagai bioskop di Indonesia.

7. Dog Gone



Diangkat dari kisah nyata, film Dog Gone mengisahkan tentang Fielding Marshall (Johnny Berchtold) dan keluarganya yang memutuskan untuk memelihara seekor anjing dan menamainya Gonker. Walaupun Gonker sempat tolak di keluarga tersebut, tetapi karena sikapnya yang lucu dan periang, akhirnya keluarga itu menjadi sangat sayang terhadap Gonker.

Namun pada suatu hari, tiba-tiba Gonker menghilang dan menderita suatu penyakit yang membuat Fielding dan keluarganya sangat khawatir. Jika penasaran dengan kelanjutan ceritanya, film Dog Gone dapat anda saksikan di Netflix sejak tanggal 13 Januari 2023 bersama dengan keluarga.

