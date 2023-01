Wujud Akulturasi Budaya dalam Sepiring Lontong Cap Go Meh

Pati, Beritasatu.com - Lontong cap go meh merupakan salah satu hidangan yang identik dengan masyarakat Tionghoa, terutama pada momen perayaan tahun baru imlek.

Biasanya kuliner tersebut disantap bersama-sama dalam perayaan cap go meh, yang merupakan akhir dari rangkaian perayaan imlek yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa.

Namun, makanan tersebut kini sudah bisa dinikmati dalam pasar imlek yang digelar di Komplek Pecinan Pati, atau tepatnya di sekitar Klenteng Hok Tik Bio, hingga tanggal 23 Januari mendatang.

"Longtong cap go meh ini merupakan makanan khas imlek, yang biasanya disantap di 15 hari usai perayaan tahun baru imlek,” sebut Happy Ocktavia, penjual lontong cap go meh di pasar imlek Pati, kepada tim liputan BTV, Sabtu (21/01/2023).

Happy menjelaskan, dalam sepiring lontong cap gomeh itu, terdapat lontong dengan kuah opor atau kuah lodeh, kemudian serundeng yang terbuat dari parutan kelapa yang digoreng, serta telur. Untuk menambah cita rasa agar semakin gurih. Lontong cap gomeh biasanya juga disertakan sambal goreng rebung.

"Komposisi lontong cap go meh itu ya selain lontong itu sendiri, ada kuah opor atau kuah lodeh, kemudian serundeng, sambal goreng rebung dan telur,” jelasnya.

Satu porsi lontong cap go meh yang dijual di Pasar Imlek Pati ini hanya seharga Rp 20.000. Dalam sehari, penjual lontong cap go meh itu bisa melayani 200 hingga 300 porsi permintaan.

Bagi pengunjung, menyantap lontong cap go meh dalam perayaan imlek seperti saat ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu. Seperti Cindy, yang rela mengantre untuk mendapatkan sepiring lontong cap go meh ini. "Saya baru pertama kali makan lontong cap go meh ini. Rasanya enak dan gurih,” kata Cindy.

