Konsumsi Protein Hewani Efektif Cegah Anak Stunting

Jakarta, Beritasatu.com - Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting. Pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein hewani dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pelaksana tuas (Plt) Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Ni Made Diah mengatakan penyebab utama permasalahan gizi adalah asupan gizi yang tidak optimal dan infeksi berulang.

"Studi yang dilakukan Headey et.al (2018) menyatakan, ada bukti kuat hubungan antara stunting dan konsumsi pangan hewani pada balita 6-23 bulan, seperti susu atau produk olahannya, daging, ikan dan telur," kata Diah, dikutip Minggu (22/1/2023).

Penelitian tersebut juga menunjukkan konsumsi pangan berasal dari protein hewani lebih dari satu jenis lebih menguntungkan daripada konsumsi satu jenis pangan hewani. Protein hewani penting dalam penurunan stunting. Terlebih, tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat.

Berdasarkan Susenas 2022, konsumsi protein hewani per kapita sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein nasional yaitu 62,21 gram namun masih cukup rendah untuk protein hewani yaitu kelompok ikan, udang, cumi, kerang 9,58 gram; daging 4,79 gram, telur dan susu 3,37 gram.

Sementara itu berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO), konsumsi telur, daging, susu dan produk turunannya di Indonesia termasuk yang rendah di dunia: konsumsi telur antara 4-6 kg per tahun; konsumsi daging kurang dari 40 gram per orang, serta konsumsi susu dan produk turunannya 0-50 kg per orang per tahun. Telur merupakan sumber protein, asam amino dan lemak sehat.

"Sedangkan susu mengandung protein dan kalsium. Makan telur matang dengan susu membuat asupan protein manusia seimbang," tambahnya.

Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia Prof Hardiansyah mengatakan dasar dari pertumbuhan ...

