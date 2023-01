NCT Dream Menangkan Grand Award di Seoul Music Awards 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Boy band K-Pop, NCT Dream memenangkan penghargaan Grand Award di Seoul Music Awards ke-32 di KSPO Dome di Olympic Park, Distrik Songpa, Seoul selatan.

“Merupakan suatu kehormatan untuk memulai tahun baru dengan penghargaan bergengsi. Terima kasih banyak. Kami juga ingin berterima kasih kepada kepala produser kami Lee Soo-man (pendiri agensi band SM Entertainment), dan kolega kami di SM Entertainment. Kami ingin berbagi penghargaan ini dengan (bandmates) Mark dan Hae-chan yang saat ini tidak ada di sini bersama kami.”

Boy band BTS, pemenang Grand Award selama empat tahun berturut-turut dari 2018 hingga 2022, memenangkan Best Album Award, Main Award, dan Idol Plus Best Star Award tahun ini. BTS tidak menghadiri upacara tersebut, tetapi sang leader RM berterima kasih kepada Army (fandom BTS) dalam pidato penerimaannya yang disampaikan melalui sebuah video.

Penghargaan Lagu Terbaik diberikan kepada girl grup IVE dengan lagu "Love Dive" (2022), sementara boy band TNX, girl grup NewJeans, dan Le Sserafim dianugerahi Penghargaan Rookies of the Year.

Pemenang terkenal lainnya termasuk penyanyi Psy, yang memenangkan Penghargaan Artis Terbaik Dunia; girl grup Kara, yang baru-baru ini merilis album ulang tahun ke-15 dan memenangkan Penghargaan Khusus K-pop, dan penyanyi BoA yang memenangkan Legend Artist Award.

Sebanyak 16 artis membawa pulang penghargaan utama. Mereka adalah enam girl group Aespa, (G)I-DLE; Blackpink-Red Velvet; IVE dan GOT the beat. Lalu empat boy band yakni BTS, Stray Kids, NCT Dream, dan Seventeen; dua penyanyi trot — Kim Ho-joong dan Lim Young-woong dan empat artis solo — Psy, Kang Daniel, Zico dan Taeyeon dari Girls’ Generation.

Sumber: Korea Joongang Daily