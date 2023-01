Sambut Imlek, Roger Danuarta Nyekar ke Makam Orangtua

Jakarta, Beritasatu.com - Meski telah memeluk Islam, Roger Danuarta mengaku masih mempertahankan tradisi nyekar ke makam orangtuanya jelang perayaan Imlek tahun ini.

Hal itu diungkapkan pria kelahiran Jakarta, 20 Mei 1982 itu dalam unggahan di media sosialnya yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (21/1/2023).

Advertisement

BACA JUGA

Roger Danuarta Move On dari Jeratan Narkoba

"Masih melestarikan tradisi dengan nyekar sebelum SinCia - Januari 2023, Love You and Miss You Mami & Papii moment imlek," tulis Roger Danuarta sambil mengunggah foto dan video saat tengah nyekar ke makam ibu dan ayahnya.

Tidak hanya sendiri, Roger juga mengajak sang istri untuk nyekar dan membersihkan makam mendiang kedua orang tuanya. Bahkan Cut Meyriska dengan semangat dan sabar menemani dan membantu Roger untuk membersihkan makam mertuanya.

Roger dalam wawancaranya dengan sejumlah media belum lama ini menyatakan bahwa dirinya memang masih menghormati dan terus berupaya melestarikan tradisi adat Tionghoa meski dirinya telah memeluk agama Islam.

"Saya masih berusaha mempertahankan tradisi Tionghoa, anak-anak saya juga setiap Imlek saya selalu kasih angpau dengan amplop berwarna merah. Saya juga tetap mengucapkan Gong Xi FA Cai, Xi Nian Kuai Le setiap Imlek buat saudara yang merayakan dan Alhamdulillah Memey (panggilan Cut Meyriska) menghormati dan mendukung, karena ini bagian dari tradisi," terang Roger.

BACA JUGA

Roger Danuarta dan Jodhy Bersyukur Sembuh dari Covid-19

Unggahan Roger Danuarta yang tetap nyekar ke makam ibu dan ayahnya jelang perayaan Imlek mendapat tanggapan positif dari warganet.

"Masya Allah, tetap berbakti pada orang tua meskipun beda keyakinan. Salut sama Bang Roger dan Kak Meyriska," tulis seorang warganet.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com