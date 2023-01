Rayakan Imlek, Gisel Tonton Pertunjukan Gempi di Sekolah

Jakarta, Beritasatu.com - Perayaan Imlek tahun ini menjadi hal spesial bagi artis Gisella Anastasia. Pasalnya, Gisel berkesempatan menonton pertunjukan putrinya, Gempi di sekolah.

"Senang melewati perayaan dengan melihat Gempi tampil bersama teman-temannya di perayaan Imlek di sekolah," ungkap Gisel.

Advertisement

BACA JUGA

Main di Film Anak Titipan Setan, Gisel Mengaku Ketagihan

Dalam unggahannya di media sosial, mantan istri Gading Marten itu tidak menyangka putrinya mampu tampil menakjubkan dalam perayaan Imlek di sekolahnya.

"Anakku jungkir balik, Sampe shock ! gak nyangka si l*bay yang takut ngapa-ngapain karena kalo ke baret saja buat dia sakitnya ampun-ampunan, tiba-tiba bisa jungkir balik kayak gini dan dipercayakan coachnya segala untuk ikut kejuaraan wushu bulan depan. Bah... So Proud of you girl," terangnya.

"Thanks to @sampoerna.academy yang benar-benar jadi wadah buat Gempi eksplore semua talenta dirinya," tambahnya.

Mantan kekasih Wijin ini juga menyatakan pertunjukan putrinya itu membuatnya bangga dan mengharap putrinya bisa terus diberkahi Tuhan YME.

"Support full apapun yg Gempi pengen eksplore percaya banget each one of us diberkahi Tuhan YME lebih dari satu talenta untuk diasah dan dikembangkan. Kiss kiss anak mama yang sudah 8 tahun dan terus mau belajar dan unlock hal hal baru," tukasnya.

BACA JUGA

Gading Marten dan Gisel Siap Liburan Bersama demi Gempi

Dalam kesempatan itu, Gisel juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi masyarakat yang merayakan.

"Saying goodbye to tiger, celebrating the year of the rabbit at school @sampoerna.academy thank you so much for arranging this for all of us. Wishing you all a prosperous year! Full of love, peace, and enjoy," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com