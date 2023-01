Dinner di Rumah, Cara Dion Wiyoko Rayakan Imlek 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Dion Wiyoko menyambut perayaan Imlek kali ini dengan makan malam bersama keluarga besar.

Hal tersebut nampak dalam postingan istrinya, Fiona Anthony di Instagram yang menunjukkan beragam makanan sudah tersedia di meja makan.

Imlek ini diketahui merupakan kali pertama Dion Wiyoko menjadi seorang ayah. Bersama dengan si cantik Baby Gianna, mereka berpose cukup manis dihiasi senyum lebar meski merayakan Imlek dari rumah saja.

"Happy Chinese New Year! Gong Xi Fa Cai Xin Nian Kuai Le. First time celebrating Chinese New Year together again after years of pandemic," tulis Fiona di laman Instagram pribadinya.

"First time hosting New Year dinner at home," sambungnya lagi.

Dia juga berharap semoga Tahun Kelinci Air ini bisa membawa keberuntungan dari sisi apapun.

"May this year of Rabbit brings us good health, happiness and joy. Kionghiee kionghieeee," tutupnya.

Sumber: BeritaSatu.com