Glenn Alinskie Sakit, Chelsea Olivia Rayakan Imlek di RS

Jakarta, Beritasatu.com - Perayaan Imlek yang harusnya dirayakan penuh sukacita, berbeda dengan pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie. Pasalnya, mereka harus melalui Imlek kali ini dengan merayakannya dari Rumah Sakit.

Hal tersebut nampak dalam unggahan Chelsea Olivia Minggu, (23/01/2023) kemarin. Dalam postingannya, nampak Chelsea dan Glenn ditemani keluarga mereka berfoto dari ranjang rumah sakit.

Advertisement

BACA JUGA

Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie Rayakan Natal di Jepang

Bersama dengan kedua anaknya, pasangan tersebut kompak mengenakan busana senada dalam merayakan Imlek tahun ini. Bahkan, Chelsea telah menyiapkan makan malam untuk disantap bersama-sama.

"Makan malam tahun baru China di Rumah sakit! Kami cukup banyak membawa buffet ke bangsal," tulis Glenn dalam Instagram Story-nya.

"Sacapme at hospital ❤️❤️. Happy Chinesse New Year 2023 Year of Rabbit

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com