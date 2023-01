HiFFest 2022 Gali Kreativitas Film Pendek Siswa dari Tema Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com- Kompetisi film pendek tahunan untuk siswa SMP HiFFest 2022 menggali kreativitas film pendek siswa dari tema pandemi Covid-19. Tahun ini terdapat delapan judul film pendek karya siswa dari tujuh sekolah yang berpartisipasi.

HighScope Film Festival (HiFFest) merupakan kompetisi film pendek tahunan untuk siswa SMP yang diselenggarakan oleh OSIS SMP Sekolah HighScope Indonesia TB. Dengan motto Stronger-Wellbeing, Truer Interaction, HiFFest ini mengangkat pesan tentang bagaimana pandemi memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental para muda-mudi, terutama dalam cara orang berinteraksi satu sama lain.

“Ini pertama kalinya saya mendapat kesempatan untuk melihat karya anak-anak muda Indonesia. Saya senang banget melihat talent anak-anak ini dan semangat mereka dalam membuat film pendek,” kata Giorgino Abraham, salah seorang juri.

Kompetisi HiFFest yang telah diselenggarakan selama 17 tahun ini menjadi tolak ukur (benchmark) bagi calon sineas muda Indonesia dalam menuangkan kreativitas, minat dan bakatnya di media perfilman.

Setiap tahun Hiffest memiliki tema yang berbeda sebagai landasan bagi para peserta untuk mengembangkan idenya melalui media film pendek.

Awarding Day menampilkan delapan judul film, dilanjutkan dengan penilaian empat juri yang merupakan praktisi dan ahli di bidangnya yaitu Ario Rubbik (The Last Barongsai, Hijabers In Love, Satu Jam Saja), Khiva Iskak (Preman, Sayap Sayap Patah, Hidayah), Giorgino Abraham (Bumi Manusia, Bebas, A Perfect Fit), dan Dea Dalila (Musisi, Produser Musik).

"Tahun ini saya melihat karya-karya terbaik untuk tingkat SMP. Selalu menyenangkan melihat adik-adik berkembang dan bisa membuat karya yang menarik, dan semoga kedepannya terus lebih baik lagi,” ucap Ario Rubbik.

Rangkaian kegiatan Hiffest 2022 terdiri dari dua tahap yaitu lokakarya (Movie Workshop) selama 2 hari dan acara puncak yaitu Awarding Day. Kegiatan lokakarya berlangsung pada bulan November 2022.

Kegiatan lokakarya daring tersebut diadakan pada bulan November 2022, dimana para peserta mendapatkan bimbingan dari para mentor Karnos Film. Lokakarya tersebut mencakup berbagai kelas yang mencakup dasar-dasar pembuatan film; Produksi Film dengan Ario Rubbik, Penulisan Naskah dengan Mutiara Rizki, Akting dengan Ocky Yudiandra, dan Editing dengan Rizky Amarulloh.

Berikut pemenang Hiffest 2022 untuk masing-masing kategori:

● Best Movie : Inikah Teman? - Bakti Mulia 400

● Best Director: Fit In - Sekolah Dian Didaktika

● Best Editing: Doa Dalam Nama - Sekolah HighScope Indonesia Bali

● Best Soundtrack: Do Not Disturb - Sekolah Global Mandiri Cibubur

● Best Storyboard (script writing): Inikah Teman? - Bakti Mulia 400

● Best Director of Photography: Gesang Lumaku - SMPN Sumber Pucung

● Best Sound Composition: Gesang Lumaku - SMPN Sumber Pucung

● Best Actor: Adaptasi - Global Mandiri Jakarta

● Best Actress: The Sun, The Moon, and The Eclipse - Sekolah HighScope Indonesia TB. Simatupang

Team 1

● Best Poster: Semu - Sekolah HighScope Indonesia TB. Simatupang Team 2

● Best Live Performance: The Sun, The Moon, and The Eclipse - Sekolah HighScope Indonesia TB.

Simatupang Team 1

● Favorite Movie: Do Not Disturb - Sekolah Global Mandiri Cibubur

