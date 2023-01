Wandering Amidst Miasma Versi 2.3 di Tower of Fantasy Diluncurkan 2 Februari

Jakarta, Beritasatu.com - Level Infinite dan Hotta Studio mengumumkan detail tambahan Wandering Amidst Miasma versi 2.3 akan hadir di game Tower of Fantasy, 2 Februari 2023.

Pada Wanderer versi baru ini akan ada cerita baru, peta baru yang meliputi bentang alam dan makhluk yang mendetail, para bos baru, dan tantangan baru.

Advertisement

Di pembaruan versi 2.3 ini, akan ada perayaan enam bulan diluncurkannya Tower of Fantasy dengan segudang event dan hadiah untuk pemain, seperti Nucleus, Dark Crystal, dan banyak lainnya.

BACA JUGA

Tower of Fantasy Ungkap Detail Tambahan Karakter Vera

Tower of Fantasy yang belum lama ini memenangkan penghargaan Best for Tablets dari Google Play, dinominasikan sebagai Best Mobile Game di The Game Awards, dan kini tersedia secara gratis di situs resmi, dan di App Store, Google Play, serta Steam.

"Di peta baru ini, Wanderer bisa menjelajahi Miasmic Swamp, di mana ekosistem Vera dikemas dengan gaya baru yang menampilkan berbagai lanskap yang dipenuhi lembah berlapis batu serta vegetasi mirip hutan hujan yang melimpah.

Wanderer yang baru-baru ini selesai menjelajahi luasnya padang pasir kini akan memiliki pengalaman yang sepenuhnya unik dan kontras di Miasmic Swamp yang dinamis, kaya akan makhluk dan tanaman baru," ujar Hotta Studio dalam keterangan yang diterima Selasa (24/1/2023).

Tambahan elemen interaktif seperti Neon Mushroom yang gemerlap dan Egg Device yang misterius akan semakin meningkatkan eksplorasi di dunia luar dengan gameplay spesial dan mekanisme pemecahan teka-teki.

Dua bos baru juga akan hadir dalam pembaruan 2.3. Jormungan menggunakan serangan Claymore yang ganas, sedangkan Eva menggunakan serangan berputar dengan status Volt utamanya. Kedua bos baru ini memiliki fase kedua yang meningkatkan jangkauan dan jumlah serangan petir yang dilontarkan. Tiga instance serta tantangan baru juga akan ditambahkan ke pembaruan terkini.

Di Pesta Karnaval, Wanderer akan bertarung melawan sebuah band, bertahan menghadapi serangan gitar dan vokal yang unik.

"Di Pursuit of Fate, Wanderer harus mengalahkan musuh sambil menggunakan mobil balap untuk melintasi setiap fase. Dan yang terakhir, di Origin of War, pemain bisa melakukan padu padan build dalam gameplay panjat menara multiplayer musiman," tambah Hotta Studio.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA