Elon Musk Tawarkan Twitter Bebas Iklan dengan Langganan Blue

Jakarta, Beritasatu.com – Elon Musk mengatakan bahwa Twitter sedang berencana menyediakan layanan berlangganan tingkat biru atau yang disebut dengan Twitter Blue. Layanan Blue ini memungkinkan penggunanya menjelajah Twitter tanpa harus terganggu oleh iklan.

Diketahui, Twitter Blue merupakan layanan premium milik media sosial berlambang burung tersebut yang menawarkan berbagai fitur eksklusif serta pengurangan tayangan iklan bagi penggunanya yang sudah berlangganan. Pengguna Twitter bisa mendapatkan fitur tersebut dengan membayar tarif langganan bulanan hingga tahunan.

Advertisement

BACA JUGA

Elon Musk Kecam Twitter yang Pekerjakan Firma Hukum Perkins Coie

Selanjutnya, pemilik baru Twitter itu juga mengatakan bahwa iklan yang muncul dalam platformnya terlalu sering dan terlalu besar. Oleh karena itu, Elon Musk mengambil langkah untuk menargetkan pendapatan langganan sebagai bagian penting dengan meningkatkan penawaran premiumnya.

Kini, pengguna Twitter dapat meningkatkan langganan menjadi tingkat biru atau Twitter Blue dengan tarif sebesar US$ 11 atau sekitar Rp 166 ribu per bulan bagi pengguna Android dan iOS, sedangkan pendaftaran melalui web dipatok dengan harga lebih murah, yaitu US$ 8 atau sekitar Rp 121 ribu per bulan. Adapun tarif untuk berlangganan tahunan sebesar US$ 84 atau sekitar Rp 1,2 juta per tahun.

Faktanya, harga lebih mahal yang dipatokan kepada pengguna Android dan iOS merupakan cara Twitter untuk menangani pajak atau potongan yang diambil dalam setiap pembelian aplikasi yang dilakukan melalui platform distribusi atau toko aplikasi yang dikelola oleh Google dan Apple.

BACA JUGA

Twitter Ancam Blokir Akun untuk Promosi Platform Medsos Lain, TikTok Aman

Fitur eksklusif yang ditawarkan oleh Twitter Blue adalah tanda centang verifikasi (diberikan setelah pemeriksaan verifikasi), edit tweet atau cuitan, folder bookmark, ikon khusus, tema kustom, dan kontrol bilah navigasi. Selain itu, pelanggan Twitter Blue juga dapat mengunggah video 1080p hingga 60 menit melalui web dan 10 menit melalui iOS dan Android.

Untuk saat ini, layanan berlangganan Twitter Blue hanya tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Inggris Raya. Namun Twitter sedang merencanakan untuk area berlangganan dapat diperluas. Twitter juga memiliki kebijakan bagi akun Twitter yang baru dibuat akan dapat berlangganan Twitter Blue setelah 90 hari.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com