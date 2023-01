Perankan Ilmuwan diThe Last of Us, Christine Hakim Trending

Jakarta, Beritasatu.com - Artis senior tanah air Christine Hakim masuk dalam lima daftar trending topic Twitter pada Senin (23/1/2023).

Aktris berusia 66 tahun itu menerima banyak pujian dari warga Twitter. Tak lain berkat kemampuan akting dan dialog dalam adegan tersebut.

"For anyone currently watching The Last Of Us, the Indonesian Doctor Ibu Ratna is played by the ICONIC acctres Christine Hakim," tulis salah satu warga Twitter.

"Christine Hakim benar-benar memukau!," komentar yang lainnya.

Tak hanya dipuji warga Indonesia, ia juga mendapat pujian dari beberapa penikmat Film asal Amerika Serikat, lantaran tiap adegan serta dialog yang dilakukannya terasa seperti nyata dan mencekam.

"Bravo!" tulis Hector Navarro, penikmat film asal Amerika Serikat, menyisipkan beberapa potongan adegan yang dilakukan Christine Hakim.

Diketahui Christine Hakim menjadi perbincangan karena dirinya muncul di episode kedua serial The Last Of Us yang tayang di HBO pada senin kemarin.

Dalam tayangan tersebut, dia berperan sebagai ilmuwan dari Jakarta, Indonesia bernama Ratna.

"Saya muncul di episode 2 dari serial HBO The Last Of Us sebagai ilmuwan," tulisnya, dikutip dari laman Instagram Christine Hakim pada Selasa (24/1/2023).

