Nominasi Oscar 2023 Diumumkan, Ngeri Ngeri Sedap Gagal Masuk Kategori Film Asing

Beverly Hills, Beritasatu.com - Nominasi Oscar 2023 ajang Academy Awards ke-95 diumumkan oleh aktor Riz Ahmed dan Allison Williams mengumumkan nominasi Oscar di Beverly Hills, California, Selasa (24/1/2023).

Sayangnya, film "Ngeri Ngeri Sedap" yang menjadi wakil Indonesia untuk ajang Piala Oscar ini gagal masuk nominasi untuk film asing terbaik.

Nominasi untuk film internasional adalah: “All Quiet on the Western Front” (Jerman); "Argentina, 1985" (Argentina); “Close" (Belgia); "EO" (Polandia); "Quiet Girl" (Irlandia).

Sementara itu, nominasi aktris pendukung terbaik adalah: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”; Hong Chau, "The Whale"; Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”; Jamie Lee Curtis, dan Stephanie Hsu untuk film “Everything Everywhere All at Once”.

Nominasi aktor pendukung terbaik adalah: Brian Tyree Henry, “ Causeway”; Judd Hirsch, “The Fabelmans”; Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin”; Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”; Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once .”

Nominasi untuk skenario asli adalah: “ The Banshees of Inisherin”; "The Fabelmans"; "Tar"; "Triangle of Sadness."

Nominasi untuk musik orisinil terbaik adalah: Volker Bertelmann, “All Quiet on the Western Front”; Justin Hurwitz, “Babel”; Carter Burwell, “The Banshees of Inisherin”; Son Lux, “ Everything Everywhere All at Once ”; John Williams, "The Fabelmans."

Nominasi diumumkan dari Teater Samuel Goldwyn akademi di Beverly Hills, California. Acara ini disiarkan langsung di "Good Morning America" ABC dan disiarkan langsung di Oscars.org , Oscars.com , dan di beberapa platform media sosial akademi.

Sumber: AP