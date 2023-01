Film Everything Everywhere All At Once Raih 11 Nominasi Oscar 2023

Beverly Hills, Beritasatu.com - Film indie sci-fi multiverse "Everything Everywhere All at Once" memimpin nominasi Oscar 2023 ajang Academy Award ke-95, dan bersaing dengan "Top Gun: Maverick" dan "Avatar: The Way of Water” untuk memenangkan kategori film terbaik.

Film garapan Daniel Scheinert dan Daniel Kwan "Everything Everywhere All at Once" ini mendapatkan 11 nominasi teratas pada hari Selasa, termasuk untuk peran aktris terbaik Michelle Yeoh dan aktris pendukung wanita terbaik Ke Huy Quan .

Advertisement

10 film terbaik yang masuk nominasi Oscar 2023 adalah “Everything Everywhere All at Once,” “The Banshees of Inisherin,” “The Fabelmans,” “Tár,” “Top Gun: Maverick,” “Avatar: The Way of Water,” “Elvis,” “All Quiet on the Western Front,” “Women Talking” dan “Triangle of Sadness.”

BACA JUGA

Nominasi Oscar 2023 Diumumkan, Ngeri Ngeri Sedap Gagal Masuk Kategori Film Asing

Nominasi Oscar 2023 ini diumumkan Selasa (24/1/2023) dari Teater Samuel Goldwyn akademi di Beverly Hills, California, oleh Riz Ahmed dan Allison Williams.

Jika Oscar tahun lalu didominasi oleh layanan streaming dengan “CODA” dari Apple TV+ memenangkan film terbaik dan Netflix mendapatkan 27 nominasi teratas, tahun ini film yang menarik penonton bioskop ke multipleks setelah dua tahun pandemi menjadi pesaing teratas.

Nominasi aktris terbaik adalah: Ana de Armas, “Blonde”; Cate Blanchett, “Tár”; Andrea Riseborough, “To Leslie”; Michelle Williams, “The Fabelmans”; Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once.”

Nominasi aktor terbaik: Brendan Fraser, “The Whale”; Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”; Austin Butler, “Elvis”; Bill Nighy, “Living”; Paul Mescal, “Aftersun”.

Nominasi aktris pendukung terbaik adalah: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”; Hong Chau, “The Whale”; Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”; Jamie Lee Curtis, ““Everything Everywhere All at Once”; Stephanie Hsu, “Everything Everywhere All at Once.”

Nominasi aktor pendukung terbaik adalah: Brian Tyree Henry, “Causeway”; Judd Hirsch, “The Fabelmans”; Brendan Gleeson, “Banshees on Inisherin”; Barry Keoghan, “Banshees of Inisherin”; Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once.”

Nominasi untuk film internasional adalah: “All Quiet on the Western Front” (Jerman); “Argentina, 1985” (Argentina); “Close” (Belgia); “EO” (Polandia); “The Quiet Girl” (Irlandia).

Nominasi untuk skenario asli adalah: “Everything Everywhere All at Once”; “The Banshees of Inisherin”; “The Fabelmans”; “Tár”; “Triangle of Sadness.”

Nominasi untuk musik orisinil terbaik adalah: Volker Bertelmann, “All Quiet on the Western Front”; Justin Hurwitz, “Babylon”; Carter Burwell, “The Banshees of Inisherin”; Son Lux, “Everything Everywhere All at Once”; John Williams, “The Fabelmans.”

Nominasi untuk film animasi terbaik adalah: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”; “Marcel the Shell With Shoes On”; “Puss in Boots: The Last Wish”; “The Sea Beast”; “Turning Red.”

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: AP