Ini Daftar Lengkap Nominasi Oscar 2023

Beverly Hills, Beritasatu.com - Nominasi Oscar 2023 ajang Academy Award ke-95 ini diumumkan Selasa (24/1/2023) dari Teater Samuel Goldwyn akademi di Beverly Hills, California, oleh Riz Ahmed dan Allison Williams.
Jika Oscar tahun lalu didominasi oleh layanan streaming dengan “CODA” dari Apple TV+ memenangkan film terbaik dan Netflix mendapatkan 27 nominasi teratas, tahun ini film yang menarik penonton bioskop ke multipleks setelah dua tahun pandemi menjadi pesaing teratas.
Berikut daftar nominasi Oscar 2023:
10 film terbaik yang masuk nominasi Oscar 2023 adalah “Everything Everywhere All at Once,” “The Banshees of Inisherin,” “The Fabelmans,” “Tár,” “Top Gun: Maverick,” “Avatar: The Way of Water,” “Elvis,” “All Quiet on the Western Front,” “Women Talking” dan “Triangle of Sadness.”
Nominasi aktris terbaik adalah: Ana de Armas, “Blonde”; Cate Blanchett, “Tár”; Andrea Riseborough, “To Leslie”; Michelle Williams, “The Fabelmans”; Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once.”
Nominasi aktor terbaik: Brendan Fraser, “The Whale”; Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”; Austin Butler, “Elvis”; Bill Nighy, “Living”; Paul Mescal, “Aftersun”.
Nominasi aktris pendukung terbaik adalah: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”; Hong Chau, “The Whale”; Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”; Jamie Lee Curtis, ““Everything Everywhere All at Once”; Stephanie Hsu, “Everything Everywhere All at Once.”
Nominasi aktor pendukung terbaik adalah: Brian Tyree Henry, “Causeway”; Judd Hirsch, “The Fabelmans”; Brendan Gleeson, “Banshees on Inisherin”; Barry Keoghan, “Banshees of Inisherin”; Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once.”
Nominasi untuk film internasional adalah: “All Quiet on the Western Front” (Jerman); “Argentina, 1985” (Argentina); “Close” (Belgia); “EO” (Polandia); “The Quiet Girl” (Irlandia).
Nominasi untuk skenario asli adalah: “Everything Everywhere All at Once”; “The Banshees of Inisherin”; “The Fabelmans”; “Tár”; “Triangle of Sadness.”
Nominasi untuk musik orisinil terbaik adalah: Volker Bertelmann, “All Quiet on the Western Front”; Justin Hurwitz, “Babylon”; Carter Burwell, “The Banshees of Inisherin”; Son Lux, “Everything Everywhere All at Once”; John Williams, “The Fabelmans.”
Nominasi untuk soundtrack film terbaik "Applause" (“Tell It Like A Woman”) nusik dan lirik Diane Warren ; "Hold My Hand" (Top Gun: Maverick”) musik dan lirik Lady Gaga dan BloodPop ; "Lift Me Up" (“Black Panther: Wakanda Forever”) musik Tems, Rihanna, Ryan Coogler dan Ludwig Goransson, lirik Tems dan Ryan Coogler, "Naatu Naatu" (”RRR”) musik M.M. Keeravaani, lirik Chandrabose, "This Is A Life" (“Everything Everywhere All At Once”) musik Ryan Lott, David Byrne dan Mitski, lirik Ryan Lott dan David Byrne.
Nominasi untuk Efek Visual Terbaik: “Avatar: The Way of Water”; “Top Gun: Maverick”; “The Batman”; “Black Panther: Wakanda Forever”; “All Quiet on the Western Front.”
Nominasi untuk film animasi terbaik adalah: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”; “Marcel the Shell With Shoes On”; “Puss in Boots: The Last Wish”; “The Sea Beast”; “Turning Red.”
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Sumber: AP