Menang di Golden Globe, Soundtrack Lagu India Naatu Naatu Kini Bersaing di Oscar 2023

New Delhi, Beritasatu.com - Nominasi Oscar 2023 untuk ajang Academy Awards ke-95 telah diumumkan, lagu India Naatu Naatu dari RRR telah dinominasikan untuk kategori soundtrack terbaik, setelah sebelumnya memenangkan Golden Globe dalam kategori yang sama.

Naatu Naatu akan bersaing dengan empat lagu nominasi lainnya: “Applause” dari film “Tell It Like A Woman”; “Hold My Hand” dari Lady Gaga “Top Gun: Maverick” ; “Lift Me Up” dari Rihanna dari “Black Panther: Wakanda Forever” dan “This Is A Life” dari film “Everything Everywhere All At Once” .

Advertisement

"Kami menciptakan sejarah," cuit akun Twitter resmi RRR setelah berakhirnya pengumuman nominasi Oscar 2023.

Tak hanya di ajang Soundtrack saja, India masuk nominasi Oscar 2023.

Dua film dokumenter buatan India juga masuk nominasi Oscar 2023 yakni, “All That Breathes” telah dinominasikan untuk kategori film dokumentar terbaik, dan “The Elephant Whisperers” untuk kategori film dokumenter pendek terbaik.

BACA JUGA

Ini Daftar Lengkap Nominasi Oscar 2023

RRR dan para film dokumenter ini bergabung dengan kelompok film India terpilih seperti “Mother India”, “Salaam Bombay” dan “Lagaan” yang dinominasikan untuk Film asing Internasional Terbaik.

Apakah RRR akan menambahkan Piala Oscar di samping trofi Golden Globe-nya, komposer Naatu Naatu MM Keeravaani akan menjadi bagian dari kelompok pemenang Oscar India yang mencakup Bhanu Athaiya yang memenangkan Rancangan Kostum Terbaik untuk film “Gandhi” , dan AR Rahman, Gulzar dan penata suara Resul Pookutty yang memenangkan Oscar untuk karya mereka di “Slumdog Millionaire” , sebuah film buatan Inggris yang dibuat di India.

Nominasi Oscar 2023 diumumkan oleh aktor Riz Ahmed dan Alison Williams. Academy Awards ke-95 akan diadakan di Los Angeles pada 12 Maret. Pembawa acara obrolan Jimmy Kimmel akan menjadi pembawa acara untuk ketiga kalinya pada 12 Maret 2023 mendatang.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: NDTV