Nyaris Capai Rp 300 M, Ini Sumber Cuan Lisa Blackpink

Jakarta, Beritasatu.com – Lalisa Manobal atau yang dikenal sebagai Lisa "Blackpink", merupakan idol K-Pop dengan penghasilan tertinggi ketimbang member lainnya.

Lisa "Blackpink" diperkirakan memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 299 miliar pada 2023. Kekayaan tersebut ia hasilkan melalui berbagai sumber pendapatan.

Pada umumnya, idol K-Pop meraup keuntungan melalui penjualan album, tiket konser, serta royalti lagu. Sementara idol K-Pop yang memiliki popularitas luar biasa akan mendapatkan tawaran kerja sama dengan berbagai brand ternama sebagai BA (brand ambassador). Tak jarang pendapatan di luar musik justru menjadi penghasilan yang fantastis bagi para idol.

Begitu pula dengan Lisa yang memiliki penghasilan pribadi di luar kegiatan grup. Kini, rapper Blackpink tersebut merupakan BA untuk beberapa brand seperti Samsung, Celine, Prada, Bvlgari, dan MAC. Tak hanya itu, Lisa juga dinobatkan sebagai wanita Asia pertama yang menjadi BA untuk merek wiski, Scotch Chivas.

Mengutip laman Lifestyle Asia, Kamis (26/01/2023) pelantun lagu ‘Lalisa’ itu juga mematok harga yang cukup mahal untuk tarif endorsement di Instagram. Lisa mengenakan biaya sebesar US$ 600.000 atau sekitar Rp 8,9 miliar pada setiap postingan endorsement. Sementara untuk postingan bersponsor dikenakan tarif US$ 200.000 atau setara Rp 2,3 miliar.

Di 2021, Lisa merilis album solo yang bertajuk 'Lalisa' yang terinspirasi dari perjalanan kariernya selama ini. Album yang terdiri dari lagu ‘Lalisa’ dan ‘Money’ tersebut berhasil menjadi album K-Pop paling banyak diputar dengan lebih dari 800 juta pendengar di Spotify. Hal itu mencatatkan sejarah bagi Lisa sebagai satu-satunya artis Asia atau idol K-Pop yang memiliki jutaan pendengar dalam waktu singkat.

Sebagai anggota termuda di Blackpink, Lisa juga menjadi salah satu idol yang meraih kesuksesan dalam waktu yang cenderung singkat. Dirinya menjadi terkenal sejak debut bersama Blackpink di 2016 lalu. Hingga saat ini, Blackpink sudah memiliki dua album studio, empat album single, tiga album rekaman langsung, dan satu album kompilasi.

Berbagai lagu Blackpink menjadi hit setelah dirilis dan segera memuncaki tangga lalu dalam waktu yang cukup lama, seperti lagu ‘Ddu-Du-Ddu-Du,’ ‘Kill This Love,’ dan ‘How You Like That’. Melalui kesuksesan lagu tersebut, Blackpink berhasil meraih 95 penghargaan, termasuk Daesang dan 326 nominasi dalam sejarah mereka.

Sebagai informasi tambahan, saat ini Lisa memiliki lebih dari 86 juta pengikut di Instagram dan 8,7 juta pendengar bulanan di Spotify.

Sumber: Lifestyle Asia