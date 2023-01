Jual 290 Lagu ke Hipgnosis, Justin Bieber Raup Rp 2,9 T

Jakarta, Beritasatu.com – Justin Bieber dikabarkan telah menjual hak lagunya kepada Hipgnosis Songs Capital yang didukung oleh Blackstone. Perusahaan tersebut mengumumkan bahwa kesepakatannya dengan Justin bernilai lebih dari US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun.

Kesepakatan yang dibuat antara Justin Bieber dan perusahaan tersebut menyatakan bahwa Hipgnosis memperoleh 100 persen saham dari hak penerbitan, rekaman master, dan hak tetangga dari katalog Justin Bieber yang berisi 290 lagu yang telah dirilis sebelum 31 Desember 2021, misalnya seperti Baby, What Do You Mean?, Sorry, Love Yourself, Yummy, hingga Peaches.

Mengutip laman Variety, Kamis (26/01/2023) sumber melaporkan bahwa lagu-lagu Bieber akan tetap menjadi bagian dan pengelolaan Universal Music Group (UMG), perusahaan music yang telah lama menaungi penyanyi asal Kanada itu. Rekaman master dari lagu-lagu Bieber juga akan tetap menjadi milik UMG secara permanen.

Akuisisi hak lagu-lagu Bieber dilakukan atas nama Hipgnosis Songs Capital yang merupakan kemitraan antara Hipgnosis (manajemen lagu) dan Blackstone (pengelola dana). Sementara pihak Justin Bieber telah diwakili oleh Scooter Braun melalui Hybe America.

Scooter Braun, manajer Bieber selama 15 tahun itu menyatakan bahwa dirinya sangat bersyukur bisa mendapatkan mitra terbaik atas penjualan hak lagu-lagu Bieber. Hal itu dia sampaikan usai kabar mengenai kesepakatan telah tersebar di media dibagikan.

“Saya ingin berterima kasih kepada Merck dan seluruh tim Hipgnosisnya dan semua mitra kami yang terlibat untuk bekerja sangat keras untuk mewujudkan kesepakatan bersejarah ini. Selama 15 tahun saya bersyukur menyaksikan perjalanan ini dan hari ini saya bahagia untuk semua yang terlibat. Kehebatan Justin baru saja dimulai,” ujar Braun.

Pendiri sekaligus CEO dari Hipgnosis Song Management, Merck Mercuriadis mengatakan bahwa kesepakatan dengan Bieber merupakan kesepakatan terbesar yang pernah dibuat untuk artis di bawah usia 70 tahun, yang lagu-lagunya telah diputar lebih dari 32 miliar kali di Spotify.

Sebagai informasi tambahan, Hipgnosis merupakan perusahaan yang juga mengakuisisi hak katalog lagu Justin Timberlake dengan harga US$ 100 juta pada 2022 lalu.

Sumber: Variety