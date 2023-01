Bikin Merinding, Lima Film Horor Ini Siap Tayang di 2023

Jakarta, Beritasatu.com – Kabar baik bagi para pecinta film horor. Banyak film bergenre ini yang siap tayang di bioskop pada tahun ini.

Berbagai judul, termasuk Scream VI dan The Exorcist turut meramaikan dunia perfilman menyusul M3GAN yang telah tayang di bioskop sejak 4 Januari lalu.

Film horor yang akan segera tayang di bioskop sangat menarik perhatian. Pasalnya, tidak hanya diwarnai dengan cerita-cerita baru, melainkan ada sekuel lanjutan dari film yang pernah tayang sebelumnya. Penikmat film, terutama film horor tentu dibuat penasaran dengan alur dan kisahnya.

Berikut lima film horor yang akan tayang di 2023 mengutip laman Engadget:

1. Infinity Pool (27 Januari 2022)

Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih bernama James dan Em yang sedang berlibur ke pulau mewah bernama La Tolqa. Semuanya terasa menyenangkan hingga muncul sesuatu yang janggal ketika James tidak sengaja membunuh turis lain yang turut berkunjung ke pulau tersebut. Terdapat budaya sesat dalam pulau itu yang terungkap oleh James, seperti kekerasan, hedonism, dan hal sadis lainnya.

Film dengan genre horor-fiksi ini disutradarai oleh Brandon Cronenberg. Infinity Pool dapat disaksikan di bioskop pada 27 Januari 2023.

2. Knock at the Cabin (1 Februari 2023)

Film ini merupakan adaptasi dari novel horor pemenang penghargaan, The Cabin at the End of the World oleh Paul Trembley. Mengisahkan seorang gadis kecil bersama orang tuanya (pasangan gay) yang sedang pergi liburan. Hingga suatu saat, datanglah empat orang bersenjata yang mengetuk kabin penginapan mereka. Keempat orang itu ingin mengorbankan gadis kecil itu beserta orang tuanya untuk mencegah kiamat.

Knock at the cabin menghadirkan bintang Dave Bautista sebagai pemeran antagonis dalam film itu. Film bergenre horor-misteri ini akan tayang di bioskop pada 1 Februari 2023.

3. Winnie the Pooh: Blood and Honey (15 Februari 2023)

Winnie the Pooh yang terlihat menggemaskan dikartun, kini berubah menjadi liar dan haus darah. Christopher Robin yang pergi untuk melanjutkan kuliah menjadi jarang berkunjung dan bermain bersama Winnie dan teman-temannya. Hal itu nampaknya membuat Winnie merasa kesal karena ditinggal dan tidak diberi makan. Sejak saat itu, aksi gila Winnie bersama Piglet temannya dimulai, termasuk pembunuhan sadis.

Film Winnie the Pooh: Blood and Honey ini dikemas dalam genre horor-jagal dan disutradarai oleh Rhys Waterfield. Pecinta film horor yang penasaran dengan kisah film ini dapat menyaksikannya pada 15 Februari 2023 di Bioskop.

4. Scream VI (10 Maret 2023)

Sekuel dari Scream I (1996) hingga Scream V (2022) berlanjut, babak baru akan dimulai di New York. Orang-orang yang sebelumnya telah selamat dari kejaran pembunuh bertopeng, kini telah meninggalkan Woodsboro dan berpindah ke New York. Namun mereka kembali diganggu oleh pembunuh berantai yang menggunakan topeng berbentuk hantu.

Dikabarkan, film ini akan dibintangi oleh akrtis Wednesday Jenna Ortega hingga Melissa Barrera. Scream VI akan tayang di bioskop pada 10 Maret 2023 mendatang.

5. The Exorcist (13 Oktober 2023)

Film legendaris yang menceritakan tentang seorang gadis yang diincar oleh raja iblis bernama Pazuzu. Regan yang masih berusia 12 tahun kemudian dirasuki oleh Pazuzu dan dipaksa melakukan hal-hal buruk. Melihat anaknya tersiksa secara fisik, orang tua Regan datang kepada pendeta sebagai upaya untuk menyelamatkan anaknya.

Film garapan David Gordon Green ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi penonton dan tidak keluar dari cerita aslinya The Exorcist (1973). DIkabarkan film bergenre horor-supernatural ini akan tayang pada 14 Oktober 2023 di bioskop.

Sumber: Engadget