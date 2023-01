Menu Unik Warung Kongde di Surabaya, Masakan Madura Ditaburi "Bulu Belanda"

Surabaya, Beritasatu.com- Meskipun berada di dalam gang kecil, Warung Kongde yang buka sejak 25 tahun lalu ini selalu ramai dipadati pembeli setiap harinya. Warung yang buka setiap hari ini menyajikan menu yang khas dengan nama yang unik seperti nasi selulup yang berisi cumi, paru, udang, daging empal, serundeng dan sambal pencit yang pedas.

Warung Kongde yang berada di gang kecil Baliwerti Bubutan 3 Kota Surabaya ini sudah masuk generasi ketiga. Warung ini menyediakan makanan khas Madura seperti cumi, udang, krengsengan daging, paru dan berbagai macam menu lainnya.

Advertisement

Ada kisah unik dari nama warung hingga aneka lauk yang mencuri perhatian. Pemilik warung Siti Maisun atau Bu May menyebut nama Kongde atau Bokong Gede ini lahir dari celetukan para pembeli. Beberapa menu juga memiliki nama unik di antaranya sego ngawur yang isinya aneka lauk dan nasi selulup yang isinya lauk darat dan laut.

BACA JUGA

Wisata Kuliner Cirebon, Menyeruput Manisnya Kopi Tape Bakung

Dalam sehari, Bu May mengaku tak menghitung berapa banyak porsi yang dia jual. Dia menyebut menghabiskan 50 kilogram cumi, 30 kilo udang, empal daging 40 kilo, paru 40 kilogram, serta 75 kilogram beras setiap harinya. Warung yang buka mulai dari jam 7 pagi hingga jam 3 siang ini juga mematok harga yang terjangkau yakni Rp 25.000 per menu. Bu May mengaku jika dalam sehari dirinya bisa mendapat puluhan juta rupiah.

"Di warung kongde itu ada nasi Madura selulup, ada darat laut dan regator, ada kotokan pe, rawon dan lain-lain. Masakan yang paling digemari itu selulup yang berisi empal, paru, babat, cumi, tongkol, udang, dan jem**t Belanda alias serundeng. Di atas jam 2 tinggal nasi ngawur sehingga lauknya ya seadanya," jelasnya.

BACA JUGA

Uniknya Coto Manggala, Kuliner Singkong Khas Pangkalan Bun

Sementara itu, Magdalena salah satu pembeli mengaku jika sudah sering makan di Warung Kongde ini, di samping harganya yang terjangkau juga makanannya enak pas di lidah. Bahkan dirinya mengaku jika sedang jalan-jalan di area Surabaya Utara selalu menyempatkan mampir di warung ini.

"Makan nasi selulup isinya paru, empal, cumi, sama udang sama oto. Wah uenak sekali jadi langganan, sudah lama makan di sini sudah dari 5 tahun yang lalu, jadi kalau lagi jalan ke arah sini pasti mampir. " Kata Magdalena

Jika ingin mencoba sensasi cumi nga**ng hingga jem**t Belanda, tak rugi rasanya mampir ke Warung Kongde .

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com