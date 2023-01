Dipersunting Deva Mahenra, Mikha Tambayong: Mimpi yang Luar Biasa

Jakarta, Beritasatu.com - Deva Mahenra resmi mempersunting Mikha Tambayong pada Sabtu (28/01/2023) lalu. Bertempat di The Ritz Carlton Bali, keduanya menggelar resepsi pernikahan meski ada dugaan perbedaan keyakinan.

Tampil cantik dengan busana serba putih, baik Mikha maupun Deva antusias membagikan momen pernikahan mereka di laman Instagram masing-masing.

"28.01.2023. Menikah dengan sahabatku dalam gaun ibuku. Mimpi yang luar biasa," tulis Mikha dalam akun media sosialnya.

Diakui Mikha, hubungan asmara yang dijalankan selama dua tahun ini cukup membuatnya yakin bahwa Deva adalah laki-laki yang cocok dengannya meski berbeda keyakinan.

"Deva adalah orang yang bertanggung jawab. He's very committed. He's fun and loving, dan banyak lah hal-hal kelebihan dia yang menutupi semua kekurangannya," tambah Mikha Tambayong.

Sementara itu, Deva Mahenra dalam unggahan di media sosialnya juga menyatakan bahwa ini adalah titik dimana pembuktian cinta darinya telah membuat Mikha yakin memilihnya sebagai pasangannya.

"Waktu yang kita luangkan sama-sama dengan segala keteguhan hati, saling yakin. And we're here today, so balik lagi ke statement awal gue, looks like we've made it," tukas Deva Mahenra.

