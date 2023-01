Siap-siap ARMY! BTS: Yet to Come in Cinemas Tayang Rabu Esok

Jakarta, Beritasatu.com - Boyband BTS sebentar lagi bakal menyapa para penggemarnya pada Rabu (1/2/2023) esok. Yet to Come in Busan pada 2022 lalu akan dihadirkan dalam bentuk layar lebar yang bertajuk BTS: Yet to Come in Cinemas.

BTS: Yet to Come in Cinemas digadang-gadang akan menjadi pengobat rindu bagi para ARMY yang tahun 2022 lalu tidak dapat menyaksikan konser boyband tersebut secara langsung.

Untuk tiket BTS: Yet To Come In Cinemas nya sendiri, rupanya sudah mulai dijual pada 11 Januari 2023 lalu di jaringan bioskop CGV Indonesia.

"Jangan sampe ketinggalan presale tiket #BTSYetToComeInCinemas mulai 11 Januari 2023," tulis CGV di akun Instagram mereka.

"Tiket hanya bisa dibeli online melalui aplikasi atau website CGV dan ticketing partner CGV mulai jam 9 pagi. Akan ada limited merchandise setiap pembelian tiket. Pasang reminder nya di sini ya," tulis mereka lagi.

CGV sendiri juga telah menyiapkan limited special merchandise yang dapat diterima oleh pemilik tiket dengan syarat dan ketentuan saat membeli presale BTS: Yet To Come In Cinemas.

BTS: Yet To Come in Cinema ini menampilkan sajian sinematik yang diedit khusus sehingga cocok tampil di layar lebar. Film ini bakal menampilkan keseluruhan konser yang digelar di Busan tahun lalu.

Konser tersebut dihelat sebagai penutup kegiatan para member sebelum memutuskan untuk wamil. BTS: Yet To Come in Cinema menyuguhkan suara khas dari Jungkook, Jimin, Suga, V, J-Hope, Jin, dan RM.

CGV memastikan bahwa BTS: Yet To Come In Cinemas bakal tayang mulai Rabu (1/2/2023) di CGV dalam format 2D, 4DX, dan ScreenX di lebih dari 110 negara.

