Harga Tiket BTS: Yet To Come In Cinemas Mulai dari Rp 200 Ribu

Jakarta, Beritasatu.com - BTS: Yet To Come In Cinemas siap tayang pada Rabu (1/2/2023) esok. Diketahui, film ini merupakan penampilan BTS kala menggelar konser di Busan, Korea Selatan pada Oktober 2022 silam.

CGV selaku jaringan bioskop yang menayangkan BTS: Yet To Come In Cinemas telah menjual tiket sejak Rabu (11/1/2023) lalu.

"Jangan sampe ketinggalan presale tiket #BTSYetToComeInCinemas mulai 11 Januari 2023," tulis mereka di laman Instagram.

Untuk harga tiket sendiri dibanderol mulai dari Rp 200 ribu untuk Regular 2D di bioskop kota lain. Sementara untuk di bioskop wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan Bali dibanderol harga Rp 250 ribu. Sementara untuk 4DX/ScreenX dibanderol seharga Rp 280 ribu.

"Tiket hanya bisa dibeli online melalui aplikasi atau website CGV dan ticketing partner CGV mulai jam 9 pagi. Akan ada limited merchandise setiap pembelian tiket," tulis CGV lagi.

Sebelumnya diketahui, sebelum memutuskan untuk Wajib Militer atau Wamil, BTS menggelar konser di Busan, Korea Selatan. Ini mereka lakukan sebagai upaya mendukung kota tersebut sebagai penggagas budaya kepada khalayak global. Pada konser terakhir tersebut, BTS membawakan 19 lagu diantaranya, Butter, Idol dan Dynamite.

BTS: Yet to Come in Cinemas bakal menjadi film kelima yang dirilis dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya ada BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing, serta Break the Silence: The Movie (2020).

BTS: Yet to Come in Cinemas ini digadang-gadang akan mengobati kerinduan para ARMY. Pasalnya, BTS baru bisa berkumpul kembali di 2025 mendatang saat semua member selesai dari wamil.

Sumber: BeritaSatu.com