Lisa Loring,Pemeran Pertama Wednesday The Addams Family Meninggal

Jakarta, Beritasatu.com - Lisa Loring, aktris pemeran terdahulu Wednesday Addams dalam adaptasi layar lebar The Addams Family, telah meninggal dunia pada usia 64 tahun akibat penyakit stroke.

Loring meningal pada Sabtu malam di rumah sakit dengan dikelilingi keluarga, kata putrinya kepada Variety, dilansir dari The Guardian pada Selasa (31/1/2023).

Advertisement

“Dia pergi dengan tenang dan kedua putrinya memegang tangannya,” katanya.

Seorang penulis, Laurie Jacobs yang merupakan teman baik Loring menulis di media sosial, Facebook bahwa artis tersebut telah menderita stroke yang disebabkan oleh kebiasaan merokok dan tekanan darah tinggi, ia juga menggunakan alat bantu hidup selama tiga hari sebelum keluarganya memutuskan untuk mencabutnya pada akhir pekan.

"Dia selalu berada di dalam hati kami," tulisnya lagi.

Lisa Loring memerankan Wednesday Addams dari tahun 1964 hingga 1966 dalam adaptasi pertama karya Charles Addams. Ia mengambil peran tersebut saat dirinya berusia lima tahun.

Penampilannya sebagai putri Addams yang mengerikan, dengan gaya gothic dan kepangan rambut klasiknya telah menyebar di seluruh film dan TV. Ini sangat mempengaruhi penggambaran karakter dari Wednesday Addams berikutnya.

Diketahui baru-baru ini adaptasi Netflix yang dibintangi oleh Jenna Ortega melahirkan varian viral yang terinspirasi oleh gerakan sudut yang berulang-ulang. Ortega berterima kasih kepala Loring ketika tarian tersebut menjadi viral di dunia maya.

Loring terlahir dengan nama Lisa Ann DeCinces di Kepulauan Marshall pada tahun 1958, kemudian ia pindah ke Hawaii dan kemudian ke Los Angeles bersama ibunya. Dia mulai menjadi model saat berusia tiga tahun dan mendapatkan peran pertamanya di televisi segera setelah itu, dalam drama medis Dr.

Setelah muncul sebagai Wednesday Addams, ia mengambil peran dalam komedi situasi The Pruitts of Southampton dan drama mata-mata The Girl from U.N.C.L.E., sebelum berperan dalam peran berulang dalam As the World Turns, sebuah opera sabun yang telah berlangsung lama.

Dia juga muncul dalam sejumlah film slasher pada akhir tahun 80-an, termasuk Blood Frenzy, Iced, dan Savage Harbor.

Di tahun yang sama, ia bekerja sebagai penata rias di lokasi syuting film dewasa Traci's Big Trick di mana bertemu dengan suami ketiganya, aktor film dewasa Jerry Butler, di lokasi syuting.

BACA JUGA

Heboh Serial Killer Wowon Cs, Ini Film Pembunuhan Berantai dari Kisah Nyata

Pernikahannya dengan Butler menjadi sumber perhatian banyak media dan pasangan ini sempat beberapa kali bertengkar di depan umum karena ketidakpuasan Loring atas keterlibatan Butler yang terus berlanjut di industri film dewasa.

Mereka akhirnya bercerai pada tahun 1992. Loring ditinggalkan oleh putrinya, Marianne dan Vanessa, serta cucu-cucunya, Emiliana dan Charles.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: The Guardian