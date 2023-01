Bosan WFH? Nikmati Serunya Work from Thailand Pakai KTA

Jakarta, Beritasatu.com - Kredit tanpa agunan atau KTA saat ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bahkan untuk kebutuhan hiburan seperti traveling. Cocok juga buat kamu gunakan pergi ke work from Thailand sambil liburan.

Para pekerja WFH, pasti bosan kan kalau harus bekerja terus dari rumah atau di kafe-kafe sekitar? Supaya bisa dapat pengalaman baru dan suasana kerja yang lebih menyenangkan, tidak ada salahnya mencoba work from Thailand.

Advertisement

Thailand jadi salah satu pilihan destinasi yang cocok kalau kamu ingin merasakan sensasi bekerja remote sambil liburan. Banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi di sana. Pilihan kulinernya juga enak-enak jadi dijamin nyaman buat kerja sambil liburan.

Rekomendasi Kafe Hits untuk Work from Thailand

Ada banyak sekali pilihan lho cafe hit yang bisa dijumpai di Thailand. Kalau kamu punya rencana work from Thailand, langsung saja kunjungi beberapa pilihan kafe menarik berikut:

● BTS Brick Live Cafe

Rekomendasi pertama ada cafe yang cocok sekali buat para pecinta BTS. BTS Brick Live Cafe adalah lokasi kafe dengan konsep interior lego raksasa yang bergambar personil BTS. Tempat ini bisa jadi lokasi nongkrong yang seru tapi juga cocok untuk bekerja. Ada banyak menu yang menarik di sana. Lokasinya juga mudah dijangkau yaitu di Show DC Mall Lantai 1.

● Thales Khaosan

Berikutnya ada Thales Kaosan, kafe unik yang mengusung konsep interior kereta api. Jadi saat kamu berada di kafe ini, kamu akan merasakan sensasi makan di dalam kereta api.Cocok sekali dijadikan pilihan bagi kamu yang ingin bekerja dari kafe estetik dan nyaman. Lokasinya ada di 88 Chakrabongse Road, Taladyod Phranakorn, Bangkok.

● Toby’s on Sukhumvit 38

Lokasi kafe yang satu ini akan membuat kamu merasa seperti sedang berada di Melbourne. Kebanyakan menu yang disajikan adalah makanan khas Australia. Kafe ini punya desain interior yang estetik dan sangat nyaman dijadikan tempat kerja. Bisa jadi pilihan kalau kamu bosan makan makanan Thailand. Lokasinya ada di 75 Sukhumvit 38 Alley.

● Featherstone Bistro

Tempat ini juga sangat menarik untuk dikunjungi. Kafe ini punya desain interior bertema apotek. Sangat bersih dan estetik, cocok untuk dijadikan tempat work from anywhere. Ada banyak pilihan menu kopi yang bisa kamu pesan di kafe ini. Jika tertarik segera datangi alamatnya di 60 Ekkamai 12 Khlong Tan Nuea, Bangkok.

● KIMMIK

Bagi kamu pecinta kopi, KIMMIK akan jadi tempat wajib untuk dikunjungi. Kafe ini sangat populer dengan beragam menu kopinya yang enak. Selain itu KIMMIK juga punya desain interior yang estetik dan terasa nyaman. Tempat ini juga sering dijadikan pilihan bagi warga lokal untuk bekerja. Suasananya tenang dan nyaman ditambah pilihan makanannya enak. Kafe ini berada di Menara Thairong Lantai 1, Bangkok.

BACA JUGA

Wisatawan Tiongkok Kembali ke Pantai di Thailand untuk Pertama Kalinya dalam 3 Tahun

Persiapan untuk Menikmati Work from Thailand

Apa saja yang perlu dipersiapkan kalau mau work from Thailand? Yuk, simak beberapa persiapan berikut biar kamu bisa menikmati pengalaman work from Thailand yang menyenangkan.

● Cari Spot Menarik di Thailand

Pertama-tama kamu bisa cari dulu spot menarik yang ada di Thailand dan bisa dijadikan tempat nongkrong sekaligus kerja. Sebenarnya kamu bebas saja memilih tempat untuk bekerja. Bahkan tidak masalah jika bekerja di hotel saja.

Tadi sudah disebutkan beberapa pilihan kafe yang mungkin bisa kamu jadikan sebagai destinasi. Namun jika merasa tidak cocok bekerja di kafe, maka cari saja tempat lain dengan suasana kerja yang kondusif.

Jika ini adalah pengalaman pertamamu ke Thailand maka kamu harus banyak-banyak cari referensi. Baca saja artikel-artikel di internet atau tulisan dari para traveller. Nanti kamu bisa menemukan banyak rekomendasi tempat asyik di Thailand.

● Perhitungkan Anggaran

Selanjutnya kamu bisa mulai perhitungkan anggaran. Tentu dibutuhkan biaya kalau kamu mau menikmati pengalaman work from Thailand. Biaya yang dibutuhkan juga bisa jadi tidak kecil apalagi kalau kamu berencana lama tinggal di sana.

Misalnya kamu membuat batasan budget Rp150 - 200 juta dari pengajuan KTA online bunga rendah untuk tinggal di Thailand dan bekerja dari sana. Dari budget ini kamu bisa buat perhitungan untuk apa saja dana tersebut dan berapa lama bisa berada di Thailand.

● List Barang yang Ingin Dibawa

Segera buat list atau daftar barang apa saja yang akan dibawa jika ingin work from Thailand. Ini sangat penting karena kamu pasti butuh banyak barang supaya bisa bekerja dari Thailand.

Prioritasnya adalah membawa barang-barang perlengkapan untuk bekerja. Misalnya laptop, buku-buku, dan perlengkapan lain sesuai dengan jenis pekerjaanmu. Setelah itu bawa juga baju-baju dan perlengkapan lain yang kamu butuhkan.

Menuliskan daftar barang bawaan akan membantu kamu saat packing. Lebih mudah untuk memastikan semua kebutuhan selama di Thailand terpenuhi kalau ada catatannya.

● Susun Waktu untuk Jalan-Jalan

Rugi kalau kamu jauh-jauh ke Thailand hanya untuk full bekerja. Sebaiknya kamu juga luangkan waktu untuk jalan-jalan. Ada banyak sekali tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi di Thailand.

Kamu bisa mulai menentukan tempat mana saja yang akan dikunjungi. Jadikan momen work from Thailand ini sebagai kesempatan untuk bekerja lebih produktif tapi juga bisa refreshing.

● Selesaikan Pekerjaan Offline sebelum Berangkat

Bagi para pekerja WFH, biasanya ada beberapa jenis pekerjaan atau tugas offline yang tetap harus diselesaikan. Jika kamu memang punya pekerjaan offline yang harus dikerjakan dulu maka selesaikan sebelum berangkat.

Ini penting untuk dilakukan apalagi jika kamu berencana untuk tinggal sementara waktu di Thailand. Tentu akan sulit untuk menyelesaikan urusan offline jika kamu berada di negara tersebut.

Gunakan digibank KTA sebagai Modal Work from Thailand

Semakin tertarik untuk merasakan keseruan work from Thailand? Langsung saja ajukan pinjaman tanpa agunan dari digibank by DBS sebagai modal. Produk digibank KTA ini bisa kamu gunakan untuk work from Thailand dan ada banyak keunggulan yang siap kamu nikmati.

Kamu dapat mengajukan produk ini kapan saja secara online. Bisa melalui go.dbs.com/kta atau pakai Aplikasi digibank by DBS. Approval-nya juga secepat kilat. Hanya butuh 60 detik. Bahkan dana yang kamu ajukan bisa langsung cair sampai Rp200 juta.

Produk KTA online bunga rendah ini juga sangat fleksibel karena bisa diatur nominalnya sesuai kebutuhan. Cicilannya juga panjang bisa sampai 36 bulan. Menariknya lagi, pengajuannya tidak butuh dokumen fisik apapun.

BACA JUGA

Inspirasi Tampil Stylish ala Emily Cooper dalam Serial Emily in Paris

Syarat untuk bisa mendapatkan digibank KTA ini juga simple. Kamu hanya perlu e-KTP dan NPWP serta punya penghasilan minimal Rp5 juta. Kamu juga harus tercatat tinggal di daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

KTA dari digibank by DBS akan membantu mewujudkan rencanamu untuk work from Thailand. Dapatkan beragam keuntungannya dan nikmati keseruan work from Thailand sambil berlibur. Informasi lebih lengkap bisa kamu dapatkan di link berikut ini https://www.dbs.id/digibank/id/id/pinjaman/produk-pinjaman/digibank-kta-instan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com