BTS: Yet to Come in Cinemas Tayang Hari Ini, Segini Harga Tiketnya

Jakarta, Beritasatu.com - Film BTS: Yet to Come in Cinemas mulai tayang di bioskop hari ini. Adapun bioskop yang menayangkannya adalah seluruh jaringan CGV Indonesia.

Lama dinantikan, akhirnya ARMY bisa bernafas lega. Pasalnya dokumenter boyband BTS itu mulai tayang hari ini di seluruh jaringan bioskop CGV, termasuk di Jakarta.

Advertisement

BACA JUGA

Jin BTS Pamer Foto Berseragam Militer, Bikin Pangling

Harga tiket BTS Yet To Come in Cinemas ini sendiri mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 280 ribu paling mahal. Sebelumnya, tiket bisa didapat langsung dari akun official CGV dalam bentuk presale.

“Tiket hanya bisa dibeli online melalui aplikasi atau website CGV dan ticketing partner CGV mulai jam 9 pagi. Akan ada limited merchandise setiap pembelian tiket. Pasang reminder nya di sini ya," tulis kaum CGV di sosial medianya.

CGV diketahui telah menyiapkan limited special merchandise yang dapat diterima pembeli tiket dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA

BTS Raih Tiga Penghargaan di Golden Disc Award 2023

BTS: Yet To Come in Cinema ini menampilkan sajian sinematik yang diedit khusus sehingga cocok tampil di layar lebar. Film ini bakal menampilkan keseluruhan konser yang digelar di Busan pada 2022 lalu.

Film ini juga bakal menampilkan lagu-lagu hit dari seluruh karir grup, termasuk "Dynamite", "Butter", dan "IDOL", ditambah pula penampilan konser pertama "Run BTS" dari album terbaru Proof.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com