Lakukan Operasi Plastik, Titi DJ: Untuk Kesenangan Diri Sendiri

Jakarta, Beritasatu.com - Titi DJ tampil mengejutkan dengan wajah baru. Ya, pasalnya penampilannya kali ini benar-benar membuat pangling. Diketahui, penyanyi berusia 56 tahun ini baru saja melakukan operasi plastik.

Dalam postingannya di Instagram, ibunda Stephanie Poetri ini diketahui membagikan pengalamannya menjalani operasi plastik anti aging atau anti aging surgery.

Advertisement

BACA JUGA

Manggung Malam Tahun Baru, Titi DJ Mengaku Dibayar Fantastis

"Hi beautiful people! This is me in 3rd week. Dengan sedikit eye makeup, cushion dan lipstick. Seperti yg pernah aku janjikan di post sebelum ini, aku akan cerita dlm beberapa postingan yaaa. Ok, kita mulai," kata Titi DJ membuka ceritanya.

Bahkan tak sungkan dia menceritakan alasan melakukan operasi plastik di Negeri Ginseng tersebut.

"Mengapa aku melakukan anti aging surgery? to the point aja ya. Jawabannya adalah karena aku ingin kulit muka dan leherku kencang kembali, dengan begitu aku terlihat muda dan segar tanpa bantuan makeup tebal. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri, untuk kesenangan dan kepuasan diriku sendiri," kata mantan istri Bucek Depp ini.

Bahkan, dijelaskan lebih lanjut, dirinya mengaku ingin melakukan proses tersebut saat memasuki usia 50 tahun. Namun baru saat ini dirinya berani melakukannya.

"Sebenarnya aku sudah sangat ingin melakukannya pada umur 50 tahun, saat keriput2 udh semakin banyak bermunculan di dahi, diantara alis, di area mata, di smiling line, dan dileher. Dan juga kantong mata," kata dia.

"Pada saat aku tidak dandan, semua itu membuat muka aku menjadi terlihat lelah dan tampak murung. Beruntung pekerjaanku mengharuskan aku utk tampil dengan makeup, yg selalu berhasil menutupi keriput2 tsb. Tapi aku kan tidak bekerja setiap hari. Nah disaat tidak bekerja aku ingin mukaku bebas dari makeup. Hanya skincare saja. Dan saat2 aku bare face itulah kembali terpajang keriput2 di muka aku tsb."

BACA JUGA

Terus Berkarya, Titi DJ Bentuk Grup Vokal Dear Juliets

Menurut pelantun Bahasa Kalbu ini menyatakan sekalipun sudah melakukan perawatan wajah, garis halus tetap muncul. Karena itulah Titi memutuskan untuk melakukan anti aging surgery tersebut.

"Karena walaupun aku sudah melakukan perawatan muka, tetap saja keriput itu muncul. Dari situlah aku memutuskan utk melakukan anti aging surgery tsb," kata Titi DJ.

Menurutnya, operasi tersebut tidaklah mengubah wajahnya secara 100 persen atau menjadi orang lain. Hanya saja ada perbedaan sedikit yang membuat penampilannya jauh lebih muda.

"Operasi tsb tidak merubah muka. Muka aku tetap muka Titi DJ, tidak menjadi muka orang lain. It’s still my face, but younger version of me," tuturnya.

"Walaupun sekarang (3minggu) mukaku masih sedikit bengkak, belum sepenuhnya kempes. But I’m so happy with the result!," tutup Titi DJ.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com