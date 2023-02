Titi DJ Operasi Plastik di Korsel, Netizen: Lebih Suka Wajah Lama

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Titi DJ baru saja menceritakan pengalaman operasi plastik dari lama sosial medianya. Pemilik nama lengkap Titi Dwi Jayati ini diketahui telah melakukan anti aging surgery di Korea Selatan.

Kabar ini dibagikan oleh penyanyi berusia 56 tahun ini di Instagramnya. Titi mengaku, melakukan operasi plastik ini hanya untuk kesenangan pribadi saja.

Advertisement

"Aku ingin kulit muka dan leherku kencang kembali, dengan begitu aku terlihat muda dan segar tanpa bantuan makeup tebal. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri, untuk kesenangan dan kepuasan diriku sendiri," kata ibunda Stephanie Poetri ini.

Bahkan diakui Titi, operasi tersebut tidaklah mengubah wajahnya 100 persen, melainkan membuatnya nampak lebih muda.

"Operasi tsb tidak merubah muka. Muka aku tetap muka Titi DJ, tidak menjadi muka orang lain. It’s still my face, but younger version of me," tuturnya.

Sontak saja apa yang dilakukan oleh Titi DJ ini menuai beragam komentar dari warganet. Mereka merasa wajah Titi sebelumnya jauh lebih enak dilihat ketimbang yang sekarang.

BACA JUGA

Boy Band Cilik Bentukan Titi DJ Rilis Single

"Lebih suka wajah yg lama..ada yg khas dr wajah yg lama yg ngangenin," komentar seorang netter.

"Di slide pertama yg wajahnya msh mirip aslinya, slide ke 2 & ke 3 tdk mirip, aku lbh suka wajah asli yg Tuhan kasih," timpal netter lain.

"Boleh ya mba komen dikit..tambah cantik kelihatan muda banget tapi ko ada yg ilang ya karakter titi dj nya kuat itu lo," sahut lainnya.

"Lbh muda 10 tahun. Tp sy lbh suka km yg sblm nya mba cantik. Hidung km sblm nya kan mancung mba. Yg ini kelihatan lbh minimalis," kata lainnya.

"Aku jadi ngga kenal sosok Titi DJ yg sekarang...kalau dulu sudah ada ciri khas dengan bibir yg sexy....," kata netter yang merasa wajah Titi berubah drastis.

Meski demikian, Titi DJ tetap mendapatkan pujian dari sesama rekan artis. Mereka merasa pangling dengan penampilan Titi yang jauh terlihat lebih muda dari sebelumnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com